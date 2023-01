FRATELLI D’ ITALIA – TRENTINO * FLASH MOB – CASERMA CARABINIERI: ROSSATO – DALPALÙ – GEROSA – ZANETTI – URBANI, « LO STATO C’È, CON L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO LA LOTTA ALLA MAFIA NON FINISCE »

15.25 - mercoledì 18 gennaio 2023

Con un flash mob organizzato a Trento di fronte al Comando Provinciale dei Carabinieri, alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno voluto ringraziare l’Arma dopo l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

“Lo Stato c’è. Con l’arresto di Matteo Messina Denaro la lotta alla mafia non finisce. Vinciamo, soprattutto, nella determinazione di inseguire e catturare un latitante per trent’anni”, ha dichiarato la delegazione.

Presenti fra gli altri i consiglieri provinciali Katia Rossato e Bruna Dalpalù, il capogruppo comunale di Trento Giuseppe Urbani, il vicecommissario provinciale Cristian Zanetti e la candidata presidente della Provincia per FdI Francesca Gerosa: “Un ringraziamento profondo a questo Governo e a tutti coloro i quali si sono impegnati nella ricerca di questo boss, in particolare all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia e magistrati che non hanno mai ceduto di fronte a quella che sembrava una primula rossa”.

Durante il presidio sono stati esibiti cartelli con la scritta “grazie” e sventolate bandiere tricolore.–

Segreteria Fratelli d’ Italia – Trentino