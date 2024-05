CORTE CASSAZIONE * « RESPONSABILITÀ DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA » (PDF ORDINANZA INTERLOCUTORIA)

10.10 - martedì 7 maggio 2024

Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa – Attribuzione della qualità di imputato in luogo di indagato – Qualificazione del fatto come reato consumato in luogo di tentato – Contenuto diffamatorio – Scriminante relativa all’esercizio del diritto di cronaca – Delimitazione – Questione di massima di particolare rilevanza.

L’esito in sintesi

La Sezione Prima civile, in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza – sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile e penale – concernente il rilievo da assegnare, ai fini della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, alla circostanza che al soggetto che si assume leso dall’articolo di stampa sia stata attribuita, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.