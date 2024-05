CARABINIERI – TRENTO * LESIONI: «AGGREDISCE UN UOMO CON UNA STAMPELLA IN PIENO CENTRO, ARRESTATO»

11.13 - sabato 18 maggio 2024

Nel corso della serata del 17 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino moldavo di 48 anni, residente in città, in quanto resosi responsabile di lesioni aggravate nei confronti di un uomo di 35 anni, originario della Romania e residente in Provincia.

La lite tra i due uomini, scoppiata in pieno centro, in via Santa Croce, sarebbe scaturita a causa di verosimili motivi di gelosia, dopo che l’arrestato avrebbe notato la ragazza con la quale si era frequentato in passato assieme all’altro uomo. La discussione, fattasi man mano sempre più concitata, è passata dalle parole ai “fatti” nel momento in cui il 48enne avrebbe deciso di impugnare la sua stampella e di usarla come arma al fine di percuotere violentemente il rivale con ripetuti colpi alla testa ed alle braccia.

La tempestiva chiamata pervenuta al “112” da parte di alcuni passanti, ha permesso il rapido intervento delle pattuglie della Sezione Radiomobile dei Carabinieri che hanno trovato ancora sul luogo del misfatto sia la vittima, soccorsa e condotta in ospedale tramite un’ambulanza, sia l’aggressore, che è stato invece accompagnato – in stato di arresto – presso gli uffici dell’Arma di via Barbacovi: l’uomo è stato successivamente ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Trento. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.