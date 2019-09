VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA * GIORNATA DEL VVF: « DOMENICA 8/9 SI POTRANNO VISIONARE I MEZZI, LE ATTREZZATURE E VISITARE LA CASERMA »

Domenica 8 settembre presso la caserma di viale Rovereto 19/21 a Riva del Garda si terrà la giornata del vigile del fuoco del corpo di Riva del Garda.

Il programma prevede:

– ore 10: apertura dei cancelli ed alzabandiera

– ore 12: manovra degli allievi con le scale

– dalle 13 alle 14: pausa

– ore 14: dimostrazione uso pinze idrauliche

– ore 16: dimostrazioni a fuoco (incendio bombola del gas, della pentola dell’olio, di una flagia), per la prima volta tramite un modellino in scala ridotta di un fabbricato, verrà mostrato il modo in cui l’incendio si propaga all’interno delle mura domestiche.

– ore 17: chiusura

Durante tutta la giornata si potranno visionare i mezzi e le attrezzature e visitare la caserma. La giornata si terrà con qualsiasi meteo.

Sarà il momento per grandi e bambini per conoscere l’organizzazione del corpo dei vigili del fuoco e dei metodi di intervento.