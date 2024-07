CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * AULA POMERIGGIO: «MANOVRA D’ASSESTAMENTO, LAVORI SOSPESI CONFRONTO MINORANZA-MAGGIORANZA»

20.01 - giovedì 25 luglio 2024

Manovra d’assestamento, lavori sospesi Confronto interno in minoranza e in maggioranza.

Conclusa la trattazione degli ordini del giorno (qui la notizia), l’esame dell’articolato del disegno di legge di assestamento di bilancio (ddl 35) è partito all’insegna di un serrato ostruzionismo. 57 articoli su cui pesano 18.071 emendamenti dei quali solo 265 sono stati giudicati inammissibili dal presidente Claudio Soini.

Su quasi tutti gli emendamenti i consiglieri Alessio Manica (Pd) e Paolo Zanella (Pd), hanno chiesto ai sensi dell’articolo 78, comma 3 lettera b del Regolamento del Consiglio, il sostegno di 8 colleghi, numero utile per procedere con la votazione segreta. Dopo l’approvazione dell’articolo 6 Alessio Manica ha chiesto una sospensione per una riunione di minoranza, durante la quale si è riunita anche la maggioranza, e che è ancora in corso. I lavori riprenderanno alle 20.30.

L’esame dell’articolato (iniziato poco dopo le 16) ha visto in serata, dopo l’approvazione degli articoli precedenti, una sospensione prima dell’apertura della trattazione dell’articolo 7. L’articolo 6 è stato approvato con 20 sì e 13 astensioni e ha visto l’approvazione all’unanimità (con 35 sì) dell’emendamento 150 di Giunta (in allegato sul sito del Consiglio).

Sull’emendamento 126, invece, Paolo Zanella, aveva chiesto chiarimenti circa l’inammissibilità: la motivazione è la mancata copertura finanziaria, ha chiarito il presidente Soini.

Dopo l’approvazione dell’articolo 6, dunque, Alessio Manica ha chiesto una sospensione dei lavori per una riunione di minoranza, durante la quale si è riunita anche la maggioranza. La sospensione prosegue, i lavori riprenderanno alle 20.30, come concordato ieri dalla Capigruppo (qui la notizia).