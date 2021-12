APT ROVERETO E VALLAGARINA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: « APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2022, ALBERTO GIRARDELLI NUOVO VICEPRESIDENTE »

18:21 - 16/12/2021

Assemblea dei soci per l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo alla Distilleria Marzadro di Nogaredo. Il presidente Giulio Prosser nella sua relazione ha sottolineato che nel corso dell’anno si è compiuto il processo di trasformazione dell’Apt in società consortile a responsabilità limitata. È motivo di orgoglio per me – ha affermato – essere riusciti a mantenere l’ambito unito, conservando la propria identità, pur collaborando con le Apt vicine come ad esempio Garda Trentino, Apt di Trento e Alpe Cimbra.

La Apt è riuscita nel difficile intento di raccogliere il 51% di risorse private dal territorio così come imposto dalla normativa, per ottenere il 100% del finanziamento pubblico provinciale, attraverso progetti di promozione congiunta con soci privati, progetti di co-marketing con comitati organizzatori di eventi e attraverso l’attività di vendita di pacchetti ed esperienze.

E’ stato citato l’esempio del progetto di promozione congiunta realizzato assieme alla Distilleria Marzadro con un video che è trasmesso dai media nazionali. E’ stato condiviso l’intento comune di promuovere il marchio territoriale della Vallagarina e il suo prodotto enologico,

Nel bilancio preventivo per l’anno 2022 ad ogni settore che va a formare l’offerta turistica lagarina – cultura, enogastronomia, outdoor – è stato associato almeno un progetto di sviluppo turistico del territorio, in maniera pianificata e coerente, in modo tale da superare i localismi, con l’obiettivo che risulti sempre più efficace il rapporto tra il soggetto delegato alla promozione turistica ed il territorio.

Queste strategie – ha ricordato Prosser – comportano necessariamente una stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con gli operatori privati, con cui è aperto un confronto permanente diretto e anche tramite le Associazioni di categoria.

L’ambito di Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ha registrato nel settore alberghiero da giugno a settembre un +58,7 % sugli arrivi totali rispetto all’anno 2020 e + 73,4% delle presenze totali. Picchi di incrementi sulle presenze sui mesi di giugno e luglio con un +191,3% su giugno e un + 136,7% su luglio. Anche rispetto ad agosto 2020, mese decisamente buono per il nostro territorio, si è registrato un incremento con un + 34% sulle presenze alberghiere e un +42,8% sulle presenze extra alberghiere. Per quanto riguarda gli esercizi complementari si registra un + 34,1 % sugli arrivi totali e un +42,5 % sulle presenze totali, tra italiani e stranieri. Tra alberghiero ed extra alberghiero vediamo un incremento del 47,9% degli arrivi e del 58,2% delle presenze. In linea anche i dati sulla sola città di Rovereto che ha visto un incremento del 41,4% sulle presenze totali e un + 47,1 % sugli arrivi con un importante recupero del turista straniero rispetto all’anno 2020. Ingente incremento di arrivi e presenze anche sul territorio dell’Altopiano di Brentonico che registra nel settore alberghiero un +141,4% delle presenze e un +86,8% degli arrivi. In linea anche il settore extra alberghiero e i dati raccolti sul resto del territorio della Vallagarina.

Il solo mese di agosto 2021 ha registrato, in tutto l’ambito, addirittura un incremento rispetto all’anno record di presenze pre-covid 2019 con un +6,8% sulle presenze totali alberghiere, +1,5% sulle presenze extra alberghiera per un +4,2 % sulle presenze totali tra alberghiero ed extra alberghiero.

Un dato assolutamente interessante da sottolineare è relativo all’incremento della permanenza media in tutto l’ambito nell’anno 2021 che aumenta rispetto al 2020 e rispetto al 2019 superando il valore di 3,35 quindi abbondantemente i 3 giorni, obiettivo che ci siamo posti nell’assemblea del dicembre scorso.

Per innescare la ripresa in termini commerciali, si è anche lavorato alla creazione di esperienze sul territorio proprio con l’intento di garantire un’animazione alternativa ed offrire diverse declinazioni agli ospiti. Un percorso volto a comunicare una Vallagarina capace di emozionare con alcuni degli scorci meno conosciuti del territorio e meno battuti del Trentino. Si sono aggiunte, poi, iniziative culturali ed enogastronomiche organizzate durante tutto il corso dell’anno dal team di Apt, alla scoperta dei prodotti del territorio, di musei e palazzi storici, delle bellezze ambientali, naturalistiche e territoriali.

Oltre 130 gli appuntamenti organizzati tra natura, cultura e gusto che hanno visto la partecipazione di oltre 2500 persone.

Nell’ottica di arricchire la proposta per un turismo esperienziale con un forte impatto emozionale sul visitatore, durante il 2022 si continuerà a lavorare alla costruzione e allo sviluppo di attività di visita trasversali agli asset turistici lagarini e diffuse su tutto il territorio. In termini di sviluppo prodotto si lavorerà inoltre, in sinergia con gli stakeholder territoriali, dalle reti museali per la valorizzazione del prodotto cultura, alla Strada del Vino del Trentino per le produzioni locali, agli interlocutori legati al prodotto sport e outdoor, alla ideazione di nuove iniziative, lavorando per progetti su molteplici tavoli di lavoro sia strategici sia tecnico-operativi.

Ottimi risultati sta ottenendo la campagna relativa al progetto “I Natali della Vallagarina” che sta ricevendo buoni feedback anche dal territorio e raggiungendo, a, radio su un pubblico sia di prossimità sia nazionale.

Significativa – ha sottolineato Prosser – anche l’attività di co-marketing con i comitati organizzatori di rilevanti eventi turistici (come ad esempio il Festival Oriente Occidente, Città di Velluto, La Vigna eccellente, il Vallagarina Experience Festival, il Palio della Quercia e tanti altri) e una importante collaborazione anche con il Mart per la promozione delle grandi mostre come Botticelli e “Depero New Depero” che sta registrando ottimi risultati in termini di visitatori. Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo e Trentino Marketing hanno lavorato in sinergia per dare a questo progetto la meritata visibilità attraverso campagne online e offline su territorio nazionale.

Il Progetto dei Natali della Vallagarina vede lavorare in sinergia 17 Comuni con comitati organizzatori ed operatori del territorio. Tutti insieme i comuni della Vallagarina hanno aderito all’iniziativa che illumina i campanili, la Campana dei Caduti di Rovereto e i castelli, luoghi simbolo della nostra valle lanciando un forte messaggio di speranza, unione e vicinanza simbolica. Alle iniziative natalizie proposte dai borghi lagarini si è aggiunto il progetto “Sorsi di Natale” che ha sollecitato l’apertura di 33 cantine nei fine settimana precedenti il Natale e l’organizzazione di 9 eventi con il coinvolgimento di 15 cantine del territorio. Con la medesima logica, si sta lavorando alla realizzazione di un evento che coinvolgerà la Vallagarina nei mesi estivi.

Lo sforzo di Apt si concentrerà ancora di più nell’offrire, attraverso questo tipo di collaborazioni, le proprie competenze a supporto dei comitati organizzatori per costruire e promuovere assieme eventi e territorio.

Parallelamente è partita la campagna relativa alla stagione invernale con azioni ad hoc per veicolare esperienze nella natura e promuovere la montagna incontaminata, tra Monte Baldo, Valli del Leno, Val di Gresta, Lessinia Trentina, lontana dal rischio di grandi affollamenti e per questo ideale in questo particolare periodo storico. Non solo sci ma ciaspolate e passeggiate alla scoperta di angoli inediti di Trentino particolarmente affascinanti in questa stagione.

I fondamentali servizi di informazione e di assistenza turistica, attività che Apt porta avanti dalla sua nascita, vedranno dalla prossima primavera l’integrazione di un nuovo punto esperienziale. L’Experience Center rappresenta un punto assolutamente strategico per l’intercettazione dei flussi (oltre 3 milioni i passaggi di veicoli leggeri registrati) in uscita dal casello autostradale di Rovereto Sud. Un’occasione importante per l’Apt di promuovere il territorio e di vendere le esperienze che qui si possono vivere. Grazie alla collaborazione con il Comune di Rovereto e A22, lo spazio di accoglienza sarà raggiungibile anche dalla pista ciclabile, diventando un punto di partenza per il turista che vorrà liberamente muoversi con la bicicletta.

Per concludere un altro progetto importante, ambizioso e dal forte potenziale che vede impegnata Apt da almeno un anno a questa parte: la Trentino Guest Platform e l’app Mio Trentino, una piattaforma basata su una logica di sistema che fornisce al turista sul proprio cellulare informazioni declinate in base ai suoi gusti.

La direttrice Silvia Passerini ha illustrato nel dettaglio il conto economico di previsione per l’anno 2022 che è stato poi votato dai soci.

All’unanimità è stato votato Alberto Girardelli quale vicepresidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Presidente e Consiglio di Amministrazione hanno proposto di non percepire alcun compenso per l’anno 2022, proposta salutata da un lungo applauso dall’Assemblea dei Soci.