NO TAV * FLASH MOB: «SFILATA NELLE VIE CITTADINE, PRESIDIO SOTTO LA SEDE DELL’APPA» (VIDEO)

20.35 - giovedì 25 luglio 2024

Oggi alle 18.00 si è tenuto a Trento in via Belenzani, sotto Palazzo Thun, un presidio a cura del comitato No-Tav per protestare contro il Piano Utilizzo Terre (Put) presentato da Rfi.

Il Put è il progetto di destinazione dei terreni (inquinati) asportati dallo Scalo Filzi, in seguito ai lavori per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta capacità di trasporto con ingresso a Trento ed uscita a Mattarello.

Dopo il presidio il corteo si è trasferito in Piazza Erbe, sotto la sede dell’Appa, dove hanno avuto luogo gli interventi conclusivi.

I partecipanti al presidio ed al corteo erano una sessantina di persone.