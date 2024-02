BARONE (FDI) *MOVIMENTO GIOVENTÙ NAZIONALE: « SIAMO SEMPRE PIÙ CENTRALI, NEI NUOVI DIRETTIVI DEL TRENTINO E DELL’ALTO ADIGE »

09.58 - lunedì 19 febbraio 2024

Il movimento di Gioventù nazionale sempre più centrale nei nuovi direttivi regionali di FdI.

A seguito dei congressi provinciali di Trento e Bolzano che si sono tenuti nella giornata del 17 febbraio, i rappresentanti del movimento giovanile consolidano e rafforzano la rappresentanza di Gioventù Nazionale nell’organizzazione di Fratelli d’Italia. Con piacere e orgoglio comunico l’ingresso nel coordinamento provinciale di Bolzano di Andrea Cestari e nel coordinamento provinciale di Trento di Giulia Clara Balestrieri, attualmente presidente di Azione Universitaria.

Tali ingressi, che si aggiungono rispettivamente a quella di Mattia Vicentini, presidente di GN Alto Adige, e Giacomo Mason, presidente di GN Trentino e Francesco Della Giacoma, presidente per la città di Trento, sono indizi chiari che manifestano un movimento giovanile in salute e pronto a garantire il ricambio generazionale.

È, infatti, fonte di soddisfazione che Balestrieri e Cestari siano entrati non per nomine fiduciarie o quote di riserva bensì come risultato dell’elezione da parte degli iscritti: i giovani smettono di essere il futuro, si prendono il presente.

Francesco Barone

F.F. Presidente regionale Gioventù Nazionale Tn-AA