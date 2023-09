POLIZIA DI STATO * TERREMOTO 2016: « AD AMATRICE RACCOLTA SANGUE IN MEMORIA DELLE VITTIME, DEDICA PARTICOLARE A MARCO SANTARELLI DECEDUTO DURANTE IL SISMA (FIGLIO DEL PREFETTO DI TRENTO) »

12.36 - sabato 2 settembre 2023

Amatrice: DonatoriNati tra Arte, Memoria e solidarietà. Tappa ad Amatrice per DonatoriNati Polizia di Stato:Arte, Memoria&Solidarietà in ricordo delle vittime del terremoto del 2016. Questa mattina, ad Amatrice si è tenuta una raccolta straordinaria di sangue in memoria delle vittime del terremoto del 2016, con una dedica particolare a Marco Santarelli, deceduto durante il sisma, figlio dell’ ex Questore Filippo Santarelli, oggi Prefetto di Trento e originario di Rieti. I volontari si sono recati presso la sede dell’Avis Comunale in Piazza Donatore dalle 8.00 alle 12.00.

Alle ore 10.30 nell’Area Food di Amatrice è stata inaugurata una scultura del Maestro Giorgio Bisanti alla presenza del Sindaco di Amatrice, del Questore Mauro Fabozzi e delle massime autorità. Il presidente nazionale Donatorinati Claudio Saltari ha consegnato una targa alla città di Amatrice “Dalle Fratture della terra, le radici della rinascita”: un modo per ribadire che la ripartenza vera prende vita da questi momenti in cui tutti collaborano per uno scopo comune.

“Una giornata dedicata al ricordo ma, soprattutto un momento per riflettere sull’importanza della solidarietà, della donazione di sangue come gesto generoso per se’ stessi e per gli altri. Il nostro agire, il nostro esempio ,deve essere faro per i valori da trasmettere alle future generazioni, perché Chi Dona il sangue, Dona la vita”.