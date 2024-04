PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CAVEDINE: « ORSO URTATO DA UN’AUTO, L’ANIMALE SI È ALLONTANATO IMMEDIATAMENTE DOPO L’IMPATTO »

15.54 - domenica 28 aprile 2024

Cavedine, orso urtato da un’auto. Le raccomandazioni del Corpo forestale. Nella serata di ieri un orso che ha invaso la sede stradale è stato urtato accidentalmente da un’auto lungo la SP84, in località Berlonga nel comune di Cavedine. L’animale si è allontanato immediatamente dopo l’impatto, che è stato laterale e di lieve entità. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto è intervenuto il Corpo forestale trentino. In mattinata l’unità cinofila ha verificato ulteriormente che l’animale si fosse dileguato. In questi casi, la raccomandazione è di rimanere a bordo del veicolo a garanzia della propria sicurezza.