AUTOSTRADE PER L’ITALIA * INFRASTRUTTURE: «CESSIONE QUOTE DETENUTE DAL GRUPPO IN TANGENZIALE ESTERNA E TANGENZIALE ESTERNA MILANO»

09.50 - lunedì 13 maggio 2024

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: CESSIONE DELLE QUOTE DETENUTE DAL GRUPPO IN TANGENZIALE ESTERNA E TANGENZIALE ESTERNA DI MILANO

Operazione a supporto delle iniziative di Trasformazione digitale e sostenibilità del Gruppo

Autostrade per l’Italia S.p.A. informa di aver raggiunto un accordo per la cessione al Gruppo ASTM delle quote azionarie detenute dal Gruppo ASPI nel capitale di Tangenziale Esterna S.p.A. (TE) e nel capitale della holding di TE, Tangenziale Esterna di Milano S.p.A. e delle quote di finanziamento soci detenute dal Gruppo ASPI nei confronti di TE.

Nell’ambito della strategia di rotazione del capitale, a supporto delle iniziative di trasformazione digitale e di sostenibilità della mobilità, l’operazione consente la valorizzazione di un asset non strategico detenuto con una quota di minoranza pari a 14,5% in trasparenza. L’iniziativa, inoltre, consente un rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo.

Il perfezionamento dell’operazione, a valle dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, è previsto entro fine 2024 per un corrispettivo complessivo pari a 140 milioni di euro.