FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * PASSANTE FERROVIARIO: « ALLA LUCE DELLE NUOVE PROPOSTE SI TORNI A GUARDARE VERSO LA DESTRA ADIGE »

Ancora una volta, con un lavoro di squadra tra Gruppo Consiliare Comunale e Provinciale, Fratelli d’Italia affianca i cittadini per far sì che le istanze che provengono dal territorio siano prese in seria considerazione. Le grandi opere vanno fatte, scegliendo però il progetto meno impattante sul tessuto socio economico e sull’ambiente.

Alla luce delle nuove proposte, tra le altre possibilità, si torni a guardare verso la destra Adige.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

