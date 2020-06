CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-AA * FASE 2: PRESIDENTE PACCHER, « RIAPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA A NOVALEDO, PRIMO SEGNALE DI RITORNO ALLA NORMALITà »

Il Presidente Roberto Paccher al via delle scuole materne in Trentino. A Novaledo la prima a riprendere l’attività.

“La riapertura della scuola materna è il primo segnale importante di ritorno alla normalità. Le scuole materne sono un servizio essenziale per molte famiglie e soprattutto danno la possibilità ai bambini di socializzare e riprendere a vivere pienamente la propria infanzia di cui anche la partecipazione alle attività scolastiche fa parte”. Così il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, oggi a Novaledo, il paese dove lui stesso vive, il primo a riaprire la scuola materna dopo la chiusura dovuta al diffondersi del virus Covid-19.

Insieme al Presidente Paccher, in questa giornata importante, il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l’Assessore all’istruzione, Mirko Bisesti. “Sono orgoglioso della nostra comunità – continua Paccher – che ha saputo unirsi di fronte ad una emergenza per noi senza precedenti. Come già lo scorso anno, quando la tempesta Vaia colpì duramente questa valle, fu la prima a rialzarsi e a ripartire, ancora una volta ci rimettiamo in moto, con tutte le dovute misure di sicurezza, nell’interesse di tutti i cittadini”.