PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “INSIEME ALLA MÈTA“: « GIORNATA DEI MUSEI EUREGIO, INCONTRO PER GLI ADDETTI AI LAVORI ALLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO IL 19/11 »

Giornata dei Musei Euregio 2021 il 19 novembre a Bolzano. Incontro per gli addetti ai lavori alla Libera Università di Bolzano.

“Insieme alla mèta. La parola ai musei * Gemeinsam auf dem Weg. Museen berichten” è il titolo della Giornata dei Musei Euregio 2021, una giornata per addetti ai lavori nell’ambito dei musei di Alto Adige, Tirolo e Trentino che si svolgerà venerdì 19 novembre 2021 alle ore 9:30 alla Libera Università di Bolzano (Aula Magna) Bolzano, piazza Università 1.

Come indica il titolo, la Giornata è dedicata alla collaborazione fra musei, istituzioni e società. Gli esperti di progettazione culturale Cristina Da Milano del Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management nel settore culturale ECCOM di Roma, Andreas Richter dell’Associazione per la comunicazione museale digitale “Museum4punkt0” di Berlino e Lisa Noggler del Museo dei popoli a Schwaz parleranno di best practices e collaborazioni nel settore museale, oltre alle criticità da affrontare.

La giornata sarà l’occasione per un bilancio dell’Anno dei Musei Euregio 2021 che si sta concludendo cui hanno partecipato 60 musei nell’Euregio. Lo storico Philipp Tolloi dell’Archivio Provinciale dell’Alto Adige introdurrà il tema del prossimo Anno dei Musei Euregio 2025. Al centro la “Guerra dei contadini” di 500 anni fa che vide coinvolti anche i territori di Alto Adige, Tirolo e Trentino.

Il simposio rivolto a un pubblico specialistico si svolge ogni anno in uno dei territori dell’Euregio. Quest’anno l’organizzazione è stata curata dall’Ufficio Musei e ricerca museale con il coordinamento dell’Euregio. L’inaugurazione della giornata è lasciata al presidente della Provincia Arno Kompatscher, seguirà un intervento dell’assessore alla Cultura del Trentino Mirko Bisesti. Prevista la presenza dell’assessore alla cultura del Tirolo Beate Palfrader.

