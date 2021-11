PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRODOTTI AGRICOLI: ZANOTELLI, « IN ARRIVO 12 MLN PER IL COMPARTO DELLA TRASFORMAZIONE, SI PRIVILEGERANNO STRUTTURE CHE NON OCCUPINO NUOVO SUOLO AGRICOLO »

15:18 - 19/11/2021

12 milioni di euro per il sostegno agli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli.

Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, ha adottato il provvedimento volto a sostenere gli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli.

“Sono in arrivo risorse importanti per il comparto della trasformazione – commenta l’assessore Zanotelli – vorrei evidenziare che nei criteri di selezione viene posta particolare attenzione alle aziende che operano nell’ambito della filiera corta, che commercializzano o trasformano prodotti conferiti direttamente dai soci, o prodotti di qualità riconosciuta, certificata o biologica. Vi sono poi criteri interessanti, che ad esempio privilegiano strutture che non occupano nuovo suolo agricolo o investimenti che comportano forme di efficientamento energetico e di risparmio idrico”.

Nel dettaglio in questa deliberazione, che riguarda aziende che operano nel settore lattiero caseario, vitivinicolo e frutticolo, vengono destinati 12 milioni di euro sulla misura 4.2.1 nell’ambito del Psr per i due anni di transizione 2021 e 2022. L’importo verrà così ripartito: 10 milioni di euro sul bando a scavalco per gli anni 2021 – 2022 e 2 milioni di euro sul bando che verrà aperto a fine 2022.

Viene modificata la spesa massima ammissibile a contributo, che passa da 2 milioni di euro a 2,5 e sono infine stabilite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da presentare, i criteri per la redazione della graduatoria di merito e quanto altro necessario per regolare l’iter di concessione e collaudo delle iniziative finanziate.

Scadenza

Questi i termini per la raccolta delle domande dei due bandi:

per il 2021 dal 22 novembre al 15 aprile 2022

per il 2022 dal 15 settembre al 30 novembre 2022

Modalità

Le domande vanno presentate con modalità telematica mediante l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: https://srt.infotn.it/

Per info

Ufficio provinciale per le strutture cooperative tel. 0461 495641