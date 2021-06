ON. MELONI (FDI) * SPARI A TERMINI: « QUELLO CHE STA ACCADENDO ALL’AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO È DEL TUTTO SURREALE, ANDREBBE PREMIATO »

«Quello che sta accadendo all’agente della Polizia di Stato è del tutto surreale. Dopo che è partita l’indagine a suo carico per “atto dovuto”, cade anche l’accusa di tentato omicidio per il ghanese ferito. L’atto dovuto non è indagare un poliziotto che fa il suo lavoro. L’atto dovuto è quello compiuto dal poliziotto, così come sarebbe dovuta essere la tutela dello Stato nei suoi confronti. Massima solidarietà all’agente. Ha protetto la comunità: andrebbe premiato, invece di essere sottoposto a tutto ciò».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.