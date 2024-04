APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETÀ ALPINA: «TARGA D’ARGENTO A FAUSTO DE STEFANI, ALPINISTA TRA I PRIMI A CONQUISTARE IL K2»

08.03 - venerdì 26 aprile 2024

La 53ma edizione del Premio Internazionale di Solidarietà Alpina – Targa d’Argento quest’anno fa tappa alla Collina di Lorenzo in provincia di Mantova, un’incredibile oasi naturalistica, dove dimora e trascorre la sua vita operosa Fausto De Stefani, 72 anni compiuti lo scorso 11 febbraio, una persona fuori dagli schemi, libera e creativa, di straordinaria umanità, affascinante e carismatica, scelto dal Comitato per il prestigioso riconoscimento su proposta del dottor Marco Collini Dobo.

Alpinista fra i sommi, tra i primi a conquistare tutti gli 8.000 a cominciare dal K2 salito nel 1983, ha arrampicato con Clemente Maffei Guerét, con Cesare Maestri, Sergio Martini, Carlo Claus, Ermanno Salvaterra, Almo Giambini…Ama la montagna, la natura e le sue creature, un visionario che, avvertita l’urgenza di cambiare il mondo per crearne uno migliore, si è speso e si spende infaticabile, giorno dopo giorno, con intelligenza, sagacia e determinazione per realizzare questo suo sogno.

Figura tra i promotori e fondatori di Mountain Wilderness, di cui è stato presidente e ora è garante internazionale, dedica grande attenzione alla natura e alla salvaguardia dell’ambiente, organizza conferenze e mostre didattiche in scuole e Università, accoglie a “casa sua”, sulla collina, bambini e scolari, ai quali insegna ad amare la terra, svela i segreti di piante e animali, partecipa valori e sentimenti capaci di orientarli verso un futuro meno cattivo, abituandoli alla manualità, ad apprezzare le piccole cose, ad accontentarsi del poco, a stupirsi davanti alle meraviglie del creato. Perché se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo cominciare dai bambini e dalla loro istruzione! Non c’è altra via. Ne è convinto Fausto.

Tanto convinto dei valori dell’istruzione che nel 1998, conclusa la sua attività alpinistica, sente di essere in debito con il Nepal e comincia costruirvi una scuola a favore di bambini di strada e comunità in difficoltà, la Rarahil Memorial School a Kirtipur, a 6 km da Katmandu, un complesso in continuo sviluppo dotato di aule, palestre, ambulatori che oggi ospita 1000 allievi dai 3 ai 16 anni. Vi si reca due volte all’anno a portarvi le offerte e le donazioni che raccoglie con la sua attività. Davanti alla notizia dell’assegnazione a lui della Targa d’Argento, portatagli dal Comitato del Premio Internazionale di Solidarietà Alpina sulla Collina di Lorenzo, si è detto semplicemente “onorato” tra commozione e soddisfazione con poche scarne parole, quelle di un uomo vero, schietto e propositivo. Il prossimo sabato 21 settembre, data fissata per la cerimonia di consegna, Pinzolo avrà modo di conoscerlo meglio.

