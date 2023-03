MEDIASET – TG4: CASO SHALABAYEVA * « LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER L’ATTUALE QUESTORE DI TRENTO IMPROTA (ALLORA CAPO UFFICIO IMMIGRAZIONE A ROMA ) – TRAMMA – LEONI – CORTESE – ARMENI – STAMPACCHIA – LAVORI (GIUDICE PACE) » (CLIP VIDEO)

15.16 - venerdì 17 marzo 2023

Il servizio al minuto: 14 e 28 secondi del telegiornale Tg4 delle ore 12.00 di venerdì 17/3/2023.

LINK

Nota di redazione Opinione – ospitiamo in merito alla notizia di cui sopra il video Tg4 un breve intervento giuntoci dall’ex Questore di Trento, avvocato Alberto Francini:

« Tutti eravamo più che convinti non solo della correttezza del questore Maurizio Improta e del questore Renato Cortese, come è ovvio, ma anche della loro eccezionale preparazione professionale. Per cui mai si sarebbero lasciati imporre procedure che non fossero state connotate dal principio di legalità, formale e sostanziale.

Maurizio ha sofferto molto in questi 10 anni e questo gli deve essere risarcito sotto ogni profilo ».

Alberto Francini