RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « “GINA LOLLOBRIGIDA” DI TOMMI LIBERTI (18 NOVEMBRE ORE 00.20) »

11.04 - venerdì 17 novembre 2023

Il 13 novembre il Tribunale di Roma ha condannato Andrea Piazzolla, factotum di Gina Lollobrigida, per aver approfittato dell’anziana attrice sottraendole una somma calcolata in circa 10 milioni di euro. Per “Un Giorno in Pretura”, in onda sabato 18 novembre alle 00.20 su Rai 3, è l’occasione per ripercorrere il processo dal quale tutto cominciò: quando la diva nel 2013 denunciò il faccendiere Francisco Rigau Rafols per truffa, sostenendo che avesse orchestrato ai suoi danni un matrimonio fasullo per diventare suo marito ed irrompere poi nell’asse ereditario. Ma è vero che la Lollobrigida non sapeva nulla di questo matrimonio? Oppure dietro a questa denuncia era già in essere una lotta senza quartiere tra Rigau, Andrea Piazzolla, e Milko Skofic, il figlio della donna, per approfittare della sua cospicua eredità?