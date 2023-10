PAT * MALTEMPO IN TRENTINO: « L’ALLERTA DALLE 18.00 DI OGGI DIVENTA “ARANCIONE”, POSSIBILI RISCHI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI »

15.26 - lunedì 30 ottobre 2023

Maltempo in Trentino, l’allerta dalle 18.00 di oggi diventa “arancione”. Dopo l’avviso diramato ieri, viene aggiornata la situazione dell’allerta per il maltempo in Trentino. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso che conferma l’allerta ordinaria (gialla) dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, su tutto il territorio provinciale, per possibili rischi idrogeologici e idraulici, e porta al livello di moderata (arancione) l’allerta dalle ore 18:00 di oggi alle ore 22:00 di domani, martedì 31 ottobre 2023 su tutto il territorio provinciale, sempre per possibili rischi idrogeologici e idraulici.

Nelle ultime 24 ore, fino alle ore 11.00 di oggi, si sono registrate piogge deboli o moderate con accumuli generalmente inferiori a 15 mm, con un massimo di 28 mm a Malga Sorgazza. Nelle prossime ore forti flussi sud occidentali determineranno un’intensificazione delle piogge che, specie nella serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, risulteranno persistenti, forti e localmente anche a carattere temporalesco. Entro le prime ore di domani, martedì 31 ottobre 2023, sono attesi mediamente 70 – 100 mm e localmente più di 130 mm con intensità orarie che localmente potranno superare i 20 mm/ora. Domani, martedì 31 ottobre 2023, in mattinata, il transito di un fronte freddo determinerà piogge deboli o moderate (5 – 30 mm) localmente anche a carattere di rovescio; dalle ore centrali moderato rinforzo dei venti da nord ovest ed esaurimento delle precipitazioni.

Si ritengono possibili, a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, criticità dovute principalmente:

– alle portate previste per i corsi d’acqua principali che potrebbero essere maggiormente interessati dall’evento: fiume Adige, bacino del fiume Noce nella Val di Sole, fiume Sarca, fiume Brenta, fiume Leno e torrente Fersina;

– a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Entro le ore 18:00 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali, attigui ai o interessanti i corsi d’acqua, dovranno essere chiusi al traffico.

Si invita la popolazione a:

– porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli;

– evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo;

– evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti;

– verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato

In allegato l’avviso