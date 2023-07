PAT * ACQUISTO PRIMA CASA: « AL VIA IL CONTRIBUTO RIVOLTO ALLE GIOVANI COPPIE UNDER 36 ANNI, LE DOMANDE FINO AL 30/9 »

09.30 - lunedì 3 luglio 2023

Bando per il contributo prima casa, domande fino al 30 settembre. Rivolto alle giovani coppie under 36 anni, la somma concessa è pari a 15.000 euro di cui 2.000 versati sulla sulla posizione pensionistica. Le giovani coppie hanno tempo fino al 30 settembre per presentare domanda di contributo per l’acquisto della prima casa. Il contributo è rivolto a coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto, under 36, che hanno acquistato a partire dal 1° gennaio 2023, la prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno 30.000 euro.

La somma concessa è di 15.000 euro di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, sarà versata direttamente dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate dai componenti la giovane coppia presso i fondi pensione aderenti all’iniziativa.

La misura è stata adottata nei giorni scorsi della Giunta, su proposta dell’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli, per sostenere le giovani coppie nel loro progetto di vita: il contributo provinciale infatti, è rivolto sia a sostenere le spese per l’acquisto, sia a supportare le posizioni di previdenza complementare.

Requisiti

Per accedere al contributo i richiedenti devono avere la residenza anagrafica sul territorio provinciale da almeno due anni – tale requisito può essere posseduto anche da uno solo -, e una condizione economico-patrimoniale–ICEF, riferita al nucleo destinatario della prima casa di abitazione, non superiore a 0,49. Inoltre, i componenti la coppia devono avere una posizione pensionistica attiva presso un fondo pensione complementare aderente all’iniziativa e sono tenuti a mantenerla per cinque anni successivi.

Informazioni