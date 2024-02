FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * VIABILITÀ ED EMERGENZA: « L’ASSURDA CICLABILE DI VIA PERINI COLPISCE ANCORA, PATTUGLIA URTA IL CORDOLO E DANNEGGIA LO PNEUMATICO »

19.26 - venerdì 23 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di oggi abbiamo raccolto l’amaro sfogo di un cittadino che a bordo del proprio automezzo in via Perini, ha assistito all’ennesima situazione assurda a seguito della realizzazione della nuova pista ciclabile voluta da questa Amministrazione Comunale, una pista ciclabile che nella parte finale diventa un vero e proprio imbuto e che rende impossibile il passaggio in emergenza di qualsiasi altro veicolo, una situazione analoga a quella che avevamo già denunciato qualche settimana fa, a seguito dell’imbottigliamento di un’autoambulanza in emergenza sulla ciclabile di viale Rovereto.

Ed era proprio un’emergenza con tanto di sirene e lampeggianti anche quella che si è trovata a fronteggiare una pattuglia delle Forze dell’Ordine verso le 17.00 di oggi. Nel tentativo di passare però, pare che la pattuglia abbia urtato il cordolo “dell’avveniristica” ciclabile targata Ianeselli, danneggiando irrimediabilmente lo pneumatico. Solo pochi metri in direzione Torre Vanga nel tentativo di raggiungere il luogo dell’emergenza e la pattuglia ha dovuto fermarsi.

A quanto ci è stato riferito dal cittadino con il quale ci siamo confrontati e che ha proseguito il suo percorso, in Piazza della Portela era presente un’altra pattuglia con gli agenti intenti a sedare quella che a tutti gli effetti pareva l’ennesima rissa tra stranieri nella nostra città.

Una situazione critica e di emergenza, dunque, probabilmente un’azione di supporto ai colleghi che è stata compromessa dalla nuova ciclabile di via Perini.

Come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra gratitudine alle Forze dell’Ordine quotidianamente impegnate sul territorio cittadino, ma non possiamo trattenerci dall’esprimete tutta la nostra indignazione per delle situazioni assurde generate dall’ottusità di questa Amministrazione Comunale.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.