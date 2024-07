SEN. BIANCOFIORE * TRENTINO – GESTIONE GRANDI CARNIVORI: «STERILIZZAZIONE ORSE, SORPRENDONO LE PAROLE DEL CONSIGLIERE CIA»

19.10 - venerdì 26 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gestione grandi carnivori. Biancofiore: parole Cia sorprendenti. “Sorprendono le parole del Consigliere Cia ieri in consiglio provinciale, al quale mi uniscono stima e amicizia, circa la sterilizzazione delle orse. Evidentemente non conosce i costi provinciali della gestione dei grandi carnivori. Stando alle recenti dichiarazioni del Dottor Groff, la Provincia ha costi vivi annuali per circa mezzo milione di euro, per non contare i milioni introitati per la gestione scellerata del progetto Life Ursus.

Conoscendolo non credo – e lo spero, che il Consigliere non voglia dire che 7700 euro ad hoc siano troppi per salvare la vita delle persone, evitare la proliferazione e tranquillizzare finalmente le nostre genti? Ne vengono spesi costantemente molti di più per monitorare una situazione che non è chiaramente più monitorabile, proprio perché non gestita secondo le indicazioni degli esperti. La vita non ha prezzo e le soluzioni non possono e non devono essere solo sanguinose, soprattutto innazi ad alternative serie. Almeno che l’orso non voglia assurgere per alcuni solo speculazione elettorale.” Così la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

*

Foto archivio