KASWALDER (PATT) * “ORO BLU: «APPROVATI MIEI ODG, IL FUTURO DELL’AUTONOMIA PASSA ANCHE DALL’ACQUA»

Il futuro dell’Autonomia passa anche dall’Acqua. Talvolta guardando al passato, alle radici dell’autonomismo regionale e dell’ASAR si trovano temi di stretta attualità e approcci utili per affrontare il futuro. Già nel 1947 uno dei pilastri delle “battaglie” autonomiste fu proprio la gestione di quello che in molti ormai chiamano “Oro blu” ovvero l’acqua.

Un bene pubblico di fondamentale importanza per la cittadinanza, così come le gestioni delle concessioni idroelettriche trentine. Per richiamare ancora una volta l’attenzione della politica trentina verso un tema così attuale tanto strategico ed imprescindibile per la salvaguardia economico-finanziaria dell’Autonomia, il Consigliere Walter Kaswalder nella seduta del Consiglio provinciale del 25 luglio, ha impegnato la Giunta provinciale tramite un ordine del giorno ad-hoc, a lavorare assieme ai Consorzi Imbriferi Montani del Trentino (BIM), al Consorzio dei Comuni trentini e al Gruppo Dolomiti Energia ad attuare delle reali agevolazioni verso le utenze elettriche delle famiglie residenti in Provincia di Trento. Tale passaggio risulta fondamentale soprattutto nell’attuale contesto politico-mondiale che negli ultimi anni ha visto rialzarsi in maniera tangibile il costo della vita come il costo dell’energia.

Ma assieme ad una reale politica di aiuto alle famiglie trentine, va da sé una sensibilizzazione verso il tema dell’acqua. Essa sarà di fatto uno dei fulcri su cui si poggerà la sostenibilità economica dell’autonomia trentina come dell’autogoverno delle sue comunità. E per far ciò è stata impegnata la Giunta provinciale a individuare una data per l’organizzazione della Festa dell’Acqua assieme ad un programma di avvicinamento al tema che coinvolga tutte le istituzioni da quelle scolastiche/ universitarie con premi a tesi e studi riguardanti il tema dell’acqua trentina, a quelle culturali con mostre, percorsi itineranti e concorsi fotografici.

Lavorando anche assieme agli enti locali con i recuperi delle fontane in un’ottica sia culturale che d’efficientamento. Un secondo impegno a firma Kaswalder è stato nell’imprimere un sostegno ad un’altra iniziativa culturale di fondamentale importanza. Tramite un Odg si impegna la Giunta provinciale ad approfondire e sostenere il tema della candidatura a Patrimonio UNESCO del Forte Belvedere – Gschwent di Lavarone; una fortezza unica nel suo genere che assieme a quelle presenti sugli altipiani di Luserna, Folgaria e del Vezzena compone la Linea dei Forti, dove molti dei nostri avi combatterono nel primo conflitto mondiale e ora luoghi di ricordo, di cultura e pace. Perché l’Autonomia è cultura del territorio in tutte le sue declinazioni quindi storia, identità e utilizzo del proprio territorio come delle sue risorse a favore delle proprie comunità.

