BOSIN (PATT) * ORDINI DEL GIORNO: «SODDISFATTA PER L’ESITO DELLE VOTAZIONI E PER LA CONDIVISIONE ESPRESSA DAI COLLEGHI IN CONSIGLIO»

Bosin: “Sono soddisfatta per l’esito delle votazioni e per la condivisione espressa dai colleghi in Consiglio. Con gli ordini del giorno presentati, ho voluto portare l’attenzione dell’Aula sulla si- tuazione relativa all’ex-Rsa di Tesero che da anni aspettava di trovare una nuova destinazione d’uso. Ho poi voluto sostenere due tematiche, sollecitate anche da diversi miei ex-colleghi sinda- ci, relative alla pianificazione della cantieristica stradale nei periodi di alta stagione turistica, al fine di ridurre disagi per turisti e residenti, e al finanziamento del Fondo per il paesaggio, per dare certezza a chi si impegna in interventi di ripristino, in particolare sui terrazzamenti con mu- rature a secco”.

A conclusione della trattazione degli ordini del giorno relativi alla manovra di bilancio, c’è soddisfazione per l’esito delle votazioni. Da parte della consigliera Maria Bosin sono stati pre- sentati tre OdG, tutti approvati dall’Aula con interventi di condivisione anche da parte delle minoranze.

Il primo ad essere stato discusso e approvato è stato l’ordine del giorno n. 71, incentrato sul Fondo per la riqualificazione per gli interventi di conservazione o ripristino del paesaggio. Molte valli del Trentino sono caratterizzate dalla diffusa presenza di sistemi agricoli terrazzati, frutto di secoli di duro lavoro e conoscenze costruttive, una vera e propria arte riconosciuta dall’UNESCO tra i Patri- moni culturali immateriali. Negli anni la Provincia è intervenuta, con appositi bandi, finanziando in- terventi di recupero o ripristino sulle murature a secco. Al fine di poter garantire la continuità dell’iniziativa e permettere una migliore pianificazione degli interventi, l’ordine del giorno impegna la Giunta a potenziare e rendere strutturale la previsione sul “Fondo per la riqualificazione degli in- sediamenti storici e del paesaggio” del finanziamento di interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio, mantenendone i criteri e garantendo la relativa copertura a bilancio.

Con l’ordine del giorno n. 88, la consigliera Bosin ha voluto portare all’attenzione dell’Aula una proposta relativa alla ristrutturazione del complesso immobiliare dell’ex-Rsa Giovanelli di Tesero, finalizzata a ricavare nelle volumetrie esistenti in convitto scolastico e foresteria, con annesso servi- zio di mensa. L’immobile, particolarmente caro alla comunità locale in quanto per oltre un secolo fu anche ospedale di Fiemme, attendeva ormai dal 2017, anno della sua dismissione, una nuova desti- nazione d’uso. La sua posizione, baricentrica nel contesto della valle e vicina alla SS48 delle Dolo- miti e alla fermata della Trentino Trasporti, oltre agli ampi volumi disponibili, la rendono potenzial- mente adatta a rispondere a diverse finalità di pubblico interesse. Tra queste, particolarmente urgen- te è la necessità di garantire in valle uno studentato con mensa per i tanti studenti che scelgono la val di Fiemme e le sue eccellenze scolastiche e formative.

Inoltre, una volta ristrutturato, l’immobi- le potrà temporaneamente fungere da alloggio per il personale della struttura organizzativa delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 impegnato in val di Fiemme. Grazie al voto favorevole del Consiglio, la Giunta si è dunque impegnata a valutare la realizzabilità tecnico- economica della proposta, coinvolgendo attorno al tavolo di lavoro i soggetti del territorio.

Infine, l’ordine del giorno n. 97 aveva l’obiettivo di ridurre, attraverso una pianificazione condivisa e attenta, i disagi alla circolazione causati dai cantieri stradali nei periodi di alta stagione turistica causati . Con la sua approvazione, le Strutture provinciali preposte dovranno in futuro tenere conto, nella programmazione dei cantieri stradali provinciali o nell’iter autorizzativo di opere di terzi, dell’impatto dovuto ai picchi di traffico legati all’afflusso nelle zone turistiche del Trentino, valu- tando l’opportunità di pianificare gli interventi nei periodi di bassa stagione. Inoltre, le amministra- zioni comunali interessate dagli interventi dovranno essere informate con sufficiente anticipo, utile a consentire loro di produrre osservazioni o proporre soluzioni alternative. Ciò anche a tutela dell’immagine turistica e della vocazione economica dei territori interessati.