DAL RÌ (UDC TN-AA) * POLITICA: « RENZI È ESEMPIO DI COME ESSERE “ANTI” NON BASTI, SE I VALORI SIMBOLICI DIVENTANO “BRAND” »

10.32 - martedì 5 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

se per “Sistema” si individuano i cittadini di una Repubblica Democratica assieme al loro sistema rappresentativo parlamentare bicamerale ed i tre pilastri del Potere (legislativo, giudiziario ed esecutivo) ed i suoi strumenti di regolazione (primo tra tutti la Presidenza della Repubblica), ogni pulsione “anti” o si risolve nelle urne o si pone come un marginale fenomeno extraparlamentare.

In Italia non sono mai mancati pezzi del Sistema che chiedessero il voto come “anti”, chi protestando per una stagione e chi rivendicando modifiche costituzionali che cambiassero il “Sistema” fino dai suoi vertici. Tutto ciò è legittimo.

Certo, porsi come “anti” senza una proposta di modifica costituzionale è un po’ poco come ci insegnano le “parabole” elettorali di tante meteore dell’ultimo trentennio. Il contestare democraticamente le scelte che non si condividono è accettare le regole del “Sistema”. Poi nel voto si prova a dare rappresentanza a quelle prese di posizione.

Poichè U.d.C. rivendica il valore dei primi 54 articoli che sono la prima parte della Costituzione e crede che chi voglia “cambiare il Sistema” debba spiegare cosa cambierebbe degli altri 85 articoli e 18 disposizioni, segnaliamo che il “Cambiare per non cambiare” in Italia è una tradizione antica come il lamento.

Renzi è un esempio di come l’essere “anti” non basti se i concetti sono deboli ed i valori simbolici divengono “brand”. A Trento tutti Liberali, Liberisti e Liberaldemocratici trumpiani questo giro. Salvo noi. C’eravamo, CiSiAmo! e ci saremo.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

