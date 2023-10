LEGA – CAMERA DEPUTATI * CATTOI E TESTOR, CONDUMO GAS: “ IL TRENTINO ALTO ADIGE È UNA REGIONE MODELLO, PER LE SPESE SOSTENUTE”

20.00 - lunedì 9 ottobre 2023

“Bene che il Trentino Alto Adige sia la Regione italiana che, in valore assoluto, spende di meno per le bollette del gas. Il dato che emerge dalla classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, dimostra come la nostra sia una Regione virtuosa, buon esempio di un Ente che, in un contesto socio-economico complesso e condizionato dalla crisi energetica, ha saputo gestire al meglio le risorse per sostenere spese come quella del gas”.

Lo dichiarano le parlamentari trentine Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor.