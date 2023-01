COMUNE DI ROVERETO (TN) * “AMORI DISPERATI IN TEMPO DI GUERRE“: « NATALINO BALASSO APRE LE PORTE AL PUBBLICO ANCHE PER LE PROVE, AL TEATRO ZANDONAI (2/1 – ORE 14.00) »

10.59 - lunedì 30 gennaio 2023

Amori disperati in tempo di guerre. Natalino Balasso allo Zandonai apre le porte al pubblico anche per le prove. Occasione unica per chi ama il teatro allo Zandonai di Rovereto: giovedì 2 febbraio, alle ore 14, le porte del teatro si apriranno per assistere alle prove dello spettacolo “Amori disperati in tempo di guerre”, portato in scena da Natalino Balasso. Alle 18.00 sarà possibile incontrare la compagnia del ridotto, per parlare con i protagonisti di uno spettacolo di grande attualità.

Balasso prende ispirazione dai testi dall’opera di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano del Rinascimento, famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadino padovano ruspante, famelico e poltrone, re-inventando un gergo che ne mantiene senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo-dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante.

Un uomo contemporaneamente furbo e credulone pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale. Un mondo di villani dove la peste va e viene, dove tragico e comico sono fusi e conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti, viene intriso di malinconico humor. Demistificata la città, sbeffeggiato il potere e l’idea falsata di benessere alla quale abbiamo sacrificato tutto rimane un sapore bucolico e amaro. Non resta che permettere alla risata di diventare esperienza critica su di sé e l’altro da sé, nel e per il presente. giovedì 2 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30 prove aperte (max 100 spettatori fino ad esaurimento posti) giovedì 2 febbraio ore 18.00 presso il ridotto del Teatro Zandonai incontro con la compagnia di Balasso fa Ruzante: Natalino Balasso, Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel e con la regista Marta Dalla Via.

Lo spettacolo sarà in scena il 3 febbraio, alle 2030. Per i biglietti la prevendita è online sul sito www.trentinospettacoli.it e il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.30 presso la biglietteria del Teatro Zandonai, corso Bettini 78 – T. 0464 425569