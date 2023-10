SAVOI (LEGA) * CENTRALI IDROELETTRICHE: “ DISTRIBUIRE LE QUOTE IN VENDITA DI HYDRO DOLOMITI ENERGIA, ALLE FAMIGLIE TRENTINE ”

19.47 - lunedì 9 ottobre 2023

“Ho elaborato una proposta che voglio portare avanti con il massimo impegno, attraverso cui si preveda di distribuire il 40% delle centrali idroelettriche alle famiglie trentine. Mi riferisco, in particolare, alle acque gestite da Hydro Dolomiti Energia, società partecipata dal pubblico che gestisce con grande profitto la vendita dell’energia ecologica prodotta dalle centrali idroelettriche del Trentino. Ricordo che il 40% del capitale era stato comprato nel 2015 da un Fondo australiano, a seguito di politiche fallimentari attuate dalle formazioni politiche di centrosinistra quando erano al potere.

Oggi questo Fondo vuole rivendere le sue quote, quindi propongo che la Provincia le compri allo scopo di redistribuirle alle famiglie trentine, creando così un azionariato diffuso popolare, che è un’idea finora percorsa solo in piccole realtà.

Ribadisco che il mio impegno è di restituire l’acqua e le centrali idroelettriche al controllo dei trentini, attraverso la redistribuzione alle famiglie trentine delle quote in vendita di Hydro Dolomiti Energia, con l’aiuto della Provincia. L’obiettivo di questo progetto è di ridurre in modo significativo le bollette elettriche che gravano sulle famiglie trentine, utilizzando una risorsa verde già presente nel nostro territorio con i profitti ricavati dalla società, in virtù dell’elettricità venduta sul libero mercato.

La mia missione più profonda è quella di servire in maniera esclusiva le donne e gli uomini trentini. Il mio appello agli elettori è quello di riappropriarsi di ciò che gli appartiene e di darmi fiducia al fine di sostenere la mia battaglia per restituire ai trentini l’acqua, le centrali idroelettriche e l’energia che appartiene a loro” – E’ quanto dichiarato da Alessandro Savoi, candidato della Lega alla prossime elezioni Provinciali del Trentino.