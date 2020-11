PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID-19: « L’EUREGIO CHIARISCE CHE I MOVIMENTI DA E PER L’AUSTRIA DEVONO ESSERE MOTIVATI, PER SPOSTARSI NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE » (SCARICA PDF)

L’Euregio chiarisce che i movimenti da e per l’Austria devono essere motivati. Per spostarsi è necessaria l’autocertificazione.

L’Ufficio comune dell’Euregio informa che il quadro giuridico conseguente all’emergenza Covid-19 rende obbligatoria l’autocertificazione (in allegato) sia in arrivo che in partenza dall’Italia.

L’arrivo la e partenza dall’Alto Adige, che è zona rossa, sono al momento consentiti solo per ragioni precise, fra cui motivi di necessità e di urgenza (ad esempio assistenza alle persone bisognose di cure, adempimento degli obblighi di assistenza, ritorno al proprio luogo di residenza), motivi di lavoro e di studio e condizioni di salute. In questi casi sarà necessario documentare il motivo con l’autodichiarazione ed esibirla in caso di controlli.

Spostamenti transfrontalieri da e verso il Tirolo o il Trentino per raggiungere la residenza del proprio partner non sono invece attualmente possibili. Il transito o il passaggio attraverso l’Alto Adige è consentito in ogni caso. Su richiesta dell’Euregio, gli allegati sono ora disponibili anche in lingua tedesca sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano all’indirizzo https://bit.ly/autodichiarazioneCovid e https://bit.ly/autodichiarazioneALLEGATO .

Scarica

autocertificazione rientro sintetico

Scarica

normativa