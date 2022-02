DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « IERI UNA SERATA “NO” CONTRO TORTONA, BIANCONERI BATTUTI 76 A 50 »

10:50 - 13/02/2022

I bianconeri nel 20esimo turno di campionato non riescono mai a entrare in partita, complici il 26% al tiro dal campo e le difficoltà ad attaccare l’intensa difesa piemontese. Mercoledì Dolomiti Energia in campo nel quarto di finale di Coppa Italia contro Brescia

La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta 76-50 nel 20esimo turno di campionato: contro la Bertram Derthona Tortona i bianconeri incappano nella più classica delle “serate no”, tirando con il 26% dal campo in 40’. Capitan Forray e compagni non riescono mai a prendere ritmo e confidenza con una partita che dall’inizio alla fine ha una sola padrona: all’Aquila non sono bastate le fiammate di orgoglio ad inizio match e nei primi minuti del terzo quarto. Troppo poco al cospetto di una Tortona particolarmente incisiva in difesa e solida nella metà campo offensiva: per la Dolomiti Energia, in una partita con poco da “salvare”, ora c’è se non altro la possibilità di un pronto riscatto nel quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì sera, quando a Pesaro alle 20.45 affronterà la lanciatissima Brescia (diretta RAI Sport, Eurosport 2, Discovery+).

La cronaca | I bianconeri in avvio di partita si affidano alle lunghe leve di Williams in area e all’impatto energico e di leadership dalla panchina di capitan Forray: dopo il 14-14 però gli ospiti spengono la luce, subendo un break ispirato dai canestri di Filloy e Daum. Dopo il 22-14 di fine primo quarto i padroni di casa continuano a macinare punti e giocate, mentre Trento fatica oltremodo a trovare la via del canestro. Le iniziative di Flaccadori e Reynolds non bastano a contenere una Bertram in fiducia che con Mascolo e Cannon protagonisti allunga fino al 38-25 con cui si chiudono i primi 20’ di gioco. Il lampo di classe, determinazione e voglia di vincere di Forray rianima gli ospiti (45-40), ma i problemi di falli del 10 lasciano presto Trento di nuovo in balia delle proprie fragilità. Ne approfittano i padroni di casa, che salgono sul 59-40 alla fine del terzo quarto e lasciano senza punti i bianconeri per quasi 9’ di gioco. Negli ultimi 10’ si gioca solo per determinare il punteggio finale, che recita 76-50 per Tortona.

Bertram Derthona Tortona 76

Dolomiti Energia Trentino 50

(22-14, 38-25; 59-40)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Mortellaro, Wright 4, Cannon 10, Baldi ne, Tambwe ne, Miljkovic ne, Filloy 15, Mascolo 15, Severini 2, Sanders 6, Daum 13, Cain 11. Coach Ramondino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Bradford 2, Williams 16, Reynolds 10, Conti ne, Morina ne, Forray 7, Flaccadori 9, Saunders, Mezzanotte, Dell’Anna ne, Ladurner 2, Caroline 4. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «Nell’emergenza in cui si è trovata Tortona, la Bertram ha giocato una partita di carattere, mettendo sul parquet una difesa di grande energia e attenzione. Noi non abbiamo avuto l’energia e neanche la forza mentale per reagire a quello che succedeva nel campo, è stata forse la nostra peggiore prestazione di questa parte di stagione. Ora abbiamo la possibilità di scendere in campo in Coppa Italia, speriamo che la lezione imparata oggi ci possa servire: la sosta poi ci sarà utile perché alcuni dei nostri giocatori hanno vissuto l’ultimo mese con qualche difficoltà e qualche giorno di stop potrebbe essere importante per rigenerarci. Questa sera comunque non voglio togliere i giusti meriti a Tortona, che ha giocato con grande energia e qualità».