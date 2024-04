SEN. BIANCOFIORE * EUROPEE: « IO VOTERÒ GIORGIA, BENE LA DIFESA DELLE RADICI GIUDAICO-CRISTIANE »

16.04 - domenica 28 aprile 2024

“Alle elezioni europee, io voterò Giorgia, orgogliosa del nostro Premier, Meloni. Io condivido le sue idee da tempi non sospetti e sono convinta che le condividano anche la maggioranza degli italiani. Avevo già annunciato di non avere dubbio alcuno sulla sua candidatura perché da presidente dei conservatori europei e da premier italiano che sta ridando lustro internazionale e credibilità al Paese, non avrebbe mai potuto rinunciare ad essere la leva per il cambiamento dell’Europa in questo momento cruciale della storia, spostando l’asse politico a destra.

Non avrebbe potuto rinunciare a perseguire questo nuovo sogno che contempla di fatto una nuova costituzione affossata dalle ragioni del laicismo e del relativismo culturale e a battersi a Bruxelles per difendere le nostre radici giudaico-cristiane, che sono la ragione stessa dell’esistenza in vita dell’UE e della civiltà occidentale. Alla luce delle parole del nostro Presidente, chiedo pertanto che il mio disegno di legge, per inserirle a partire dalla Costituzione italiana, venga al più presto calendarizzato in Parlamento.” Così il Presidente di Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE al Senato, senatrice Michaela Biancofiore.