DAGOSPIA. COM / CORRIERE.IT * ESTRATTO INTERVISTA ON. AMBROSI (FDI): « IL PD È IN PREDA DI UNA DERIVA UN PO’ GRUPPETTARA, UN PO’ “SARDINIANA” »

21.41 - lunedì 27 marzo 2023

LINK DAGOSPIA

“QUELLI DI SINISTRA? SOGNANO IL PORRIDGE DI CAVALLETTE” – LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA ALESSIA AMBROSI SCATENATA CONTRO LA SINISTRA DI ELLY SCHLEIN: “IL PD È IN PREDA DI UNA DERIVA UN PO’ GRUPPETTARA, UN PO’ “SARDINIANA”, CHE PROFESSA UN AMBIENTALISMO CLASSISTA. C’È UNA INQUIETANTE PROPENSIONE VERSO L’ESTREMISMO GASTRONOMICO POLITICALLY CORRECT E…”

Estratto dell’articolo di Franco Stefanoni per www.corriere.it

Che cos’è la destra, che cos’è la sinistra. La cantava Giorgio Gaber, ma ora anche Alessia Ambrosi, 40 anni, veronese, bancaria, ex leghista a Trento poi passata con FdI e ora deputata, è intervenuta sul tema finendo sotto i riflettori per una frase che ha sollevato polemiche.

«Ho dato il mio modesto contributo, da donna schierata», dice adesso. Via Twitter aveva infatti scritto: «Tipi di destra: amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. Tipi di sinistra: adoratori di farine di insetti (prodotti recentemente regolati dal governo, ndr), imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Ecco perché sono una tipa di destra!».

La considerazione di partenza?

« Dopo la vittoria della Schlein, infatti, la destra non si trova più a fronteggiare il vecchio Pd ma un partito della sinistra preda di una deriva un po’ gruppettara, un po’ “sardiniana”, che professa un ambientalismo classista che parla quasi solo di auto e case green, del tutto incurante del fatto che la stragrande parte degli italiani queste cose non solo non può permettersele, ma nemmeno immaginarsele».

Insomma il Pd precedente era meglio.

«Era orribilmente noioso, ma almeno più ragionevole».

A una persona di sinistra non può piacere il buon vino italiano o il decoro?

«[…] con la Schlein […] si registra una inquietante propensione verso l’estremismo gastronomico politically correct».

Cioè?

«Parliamoci chiaro: è gente che sogna di far colazione col porridge di cavallette».