PD DEL TRENTINO * ELEZIONI EUROPEE: « LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE CON BONACCINI – FERRARI – ROBOL, A ROVERETO (14/5 – 11.00) »

17.38 - domenica 12 maggio 2024

Il Presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alle elezioni europee 8-9 giugno 2024, Stefano Bonaccini, insieme alla candidata del Trentino Alto-Adige Sara Ferrari, Deputata del Partito Democratico, nonché alla Candidata Sindaca della coalizione del centro sinistra per Rovereto Giulia Robol, si uniranno per una conferenza stampa dedicata al tema della vocazione manifatturiera di Rovereto e dell’Emilia-Romagna, nell’ambito di un’Europa delle Regioni che valorizza e promuove le proprie realtà produttive.

L’evento avrà luogo martedì 14 maggio alle ore 11:00 presso la sede della Coalizione per Giulia Robol Sindaca, in Via Rialto 1, Rovereto (TN).

La conferenza stampa sarà l’occasione per discutere dei legami economici tra le regioni del Trentino Alto Adige e dell’Emilia-Romagna, evidenziando il ruolo centrale della manifattura e dell’industria nell’economia di queste aree. Si affronterà inoltre il concetto di un’Europa delle Regioni, dove le peculiarità e le eccellenze produttive di ogni territorio vengono valorizzate e sostenute.

Il Presidente Bonaccini, la candidata Sara Ferrari e la Candidata Sindaca Giulia Robol presenteranno le loro visioni per un’Europa che promuova lo sviluppo e la competitività delle sue aree produttive più dinamiche e innovative.