RAI – RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: SINDACO BOLOGNA LEPORE, « ZONA 30? SALVINI NON LEGGE QUELLO CHE HA FIRMATO E NON HA BEN CAPITO DI COSA SI PARLA » (VIDEO)

Il sindaco di Bologna a Un Giorno da Pecora: i ‘canti degli uccellini’ a cui si riferisce il ministro? Riferimenti che non ci sono assolutamente nell’ordinanza, sono in confusione…

Le polemiche sulla ‘zona 30’? “La politica nazionale non studia molto, Salvini non legge quelli che ha firmato, ha finanziato un provvedimento a Bologna come in tante altre città. Salvini non ha capito bene di cosa stiamo parlando visto che alcune città di c.destra fanno lo stesso, ad esempio a Ferrara. Secondo me sono un po’ in confusione”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Bologna Matteo Lepore, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “I ‘canti degli uccellini’ a cui fa riferimento il ministro non ci sono assolutamente nell’ordinanza, dove c’è scritto solo che il provvedimento è stato fatto per la sicurezza”, ha aggiunto il sindaco a Radio1.

È vero che vengono sanzionate anche le biciclette che superano i 30 km/h? “Oggi ce ne sono di simili ai motorini con la pedalata assistita, quindi sanzioniamo anche le bici, e al momento abbiamo multato più ciclisti che automobilisti”. Pensa di ritirare questo provvedimento che tanto sta facendo discutere? “Voglio guardare i dati che ci diranno se vi sono modifiche e cambiamenti da apportare, faremo un punto e parleremo coi cittadini”. Nel corso del collegamento, i conduttori hanno chiesto al sindaco Lepore, che è stato intervistato mentre si trovata in auto, la velocità a cui stava procedendo: “in questo momento stiamo andando a 32 km/h – ha spiegato Lepore a Un Giorno da Pecora – ma non siamo passibili di multa perché il regime di tolleranza fino a 36 km/h”.

