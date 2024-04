ITAS MUTUA * ASSEMBLEA DELEGATI: “APPROVATO IL BILANCIO 2023, ELETTO IL NUOVO CDA PER I PROSSIMI 3 ANNI”

23.09 - venerdì 26 aprile 2024

L’Assemblea dei Delegati di ITAS Mutua approva all’unanimità il bilancio 2023. Il saluto del Presidente Consoli: “Lascio la mia seconda casa”. Eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per i prossimi 3 anni.

All’ITAS Forum presenti 153 Delegati su 175 pari all’87% dei Delegati in carica (oltre ai soci sovventori e ai soci sovventori partner). Nonostante un 2023 funestato dai danni da eventi naturali il solvency ratio di Gruppo si attesta al 223% (216% nel 2022) e il patrimonio netto della Compagnia tocca i 452 milioni con oltre 850 mila soci assicurati in tutta Italia.

Trento, 26 aprile 2024. Un’Assemblea dei Delegati molto attesa e partecipata (tra le più partecipate degli ultimi anni) quella che si è svolta oggi pomeriggio all’ITAS Forum di Trento. Un’Assemblea che, nei vari interventi, ha salutato con sincero affetto e trasporto il Presidente uscente Giuseppe Consoli che – dopo tre anni – ha lasciato la guida della Compagnia per raggiunti limiti di mandato.

E in questi sentimenti ITAS e i suoi Delegati hanno rappresentato tutta la gratitudine e la stima per il lavoro svolto in questi anni da Consoli, prima come membro del CdA e Presidente di ITAS Vita e dal 2021 come Presidente della Capogruppo. “ITAS è la mia seconda casa – ha detto, trattenendo un pizzico di commozione Giuseppe Consoli – e la lascio con la consapevolezza di aver messo tutto me stesso e di aver lavorato sempre e solo per il bene di questa straordinaria Compagnia, ricevendo molto di più di quanto ho dato.

Ho potuto incontrare molti di voi Delegati in questi mesi e gli abbracci e le testimonianze di affetto ricevuto mi hanno riempito di orgoglio e hanno rappresentato la miglior moneta con cui è stato ripagato l’impegno mio personale, di tutto il CdA e del nostro Amministratore Delegato Alessandro Molinari e del management. Un grazie sincero – ha spiegato Consoli – lo voglio rivolgere anche alla rete agenziale per gli stimoli continui e costruttivi che ci hanno rivolto in questi anni e infine, ma non certo per importanza, la mia gratitudine va a tutti i dipendenti di questa azienda che hanno messo a terra con grande professionalità le scelte del management”.

Lo stesso Giuseppe Consoli ha quindi evidenziato l’evoluzione dei numeri della Compagnia negli ultimi anni, con un focus specifico sui risultati lusinghieri dell’ultimo triennio, a testimonianza del lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente: una raccolta premi passata dai 744 milioni di euro del 2020 agli 843 del 2023; un’evoluzione del Patrimonio della Compagnia cresciuto del 24% nello stesso periodo (da 365 a 452 milioni) e infine un Solvency ratio di Gruppo (l’indice che certifica la capacità della Compagnia di rispondere agli impegni presi con i propri assicurati) salito dal 148% del 2018 al 223% del 2023.

Consoli ha ricordato anche il capitale umano di ITAS, fatto di 725 dipendenti, di cui 325 donne e di oltre 2500 persone che formano la rete agenziale sul territorio italiano. Forte anche l’impatto mutualistico sulle comunità: 1776 punti di contatti sui territori, 74 agenzie mutualistiche, 5700 persone al servizio dei soci, oltre 3 milioni di euro di interventi a favore delle comunità con più di 190 tra enti e associazioni sostenute.

“Questi dati certificano lo stato di ottima salute della nostra azienda sotto il profilo economico e finanziario ed è con orgoglio che oggi la consegniamo a chi verrà dopo di noi più forte, solida e autorevole” – ha spiegato il Presidente. Ma la distintività di una Mutua si misura anche sulla capacità di stringere relazioni durature con i territori e le comunità in cui essa opera. Oggi ITAS è riconosciuta come un interlocutore e un partner solido e affidabile e la straordinaria partecipazione in questa seduta di tanti rappresentanti dei soci assicurati da tutta Italia lo testimonia in modo evidente”.

Sul fronte dei numeri, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio per l’esercizio 2023 i cui dati consolidati erano già stati approvati dal Consiglio di Amministrazione qualche settimana fa.

Bilancio consolidato, dati riepilogativi:

· Raccolta premi compresi contratti

· di investimento

· 1,2 Miliardi (1,1 mld nel 2022)

· Utile consolidato

· 28,7 mln (44,7 mln nel 2022)

· Combined Ratio Conservato Danni

· 99,0 % (91,1% nel 2022)

· Solvency Ratio di Gruppo

· 223% (+7 p.p.)

· Soci Assicurati

· 850 mila (+57 mila)

La gestione si è sviluppata attraverso la vendita di prodotti ad alto valore aggiunto con una sensibile crescita della domanda in quei prodotti legati in particolare alla copertura di rischi contro gli eventi naturali dovuta alla straordinaria sinistralità del 2023 che non riscontra precedenti come frequenza e intensità, ma anche come danni assicurati che sono stati risarciti dal mercato e anche da ITAS.

E proprio a causa dei pesanti sinistri catastrofali – che per il Gruppo ITAS hanno pesato per circa 200 milioni di euro – la Compagnia ha chiuso l’esercizio con un risultato netto in diminuzione rispetto al 2022, pur tuttavia registrando un utile netto pari a 28,7 milioni € e una significativa crescita del patrimonio netto. Una forte capacità di resilienza che si è riflettuta anche sul capitale di vigilanza, confermando la bontà di una gestione prudente e attenta. Lo certifica il robusto indice di solvibilità di fine 2023 pari al 223%, in incremento rispetto al precedente esercizio (+7 p.p.) nonostante il difficile contesto macro economico.

“Il 2023 ha rappresentato per il mercato assicurativo italiano un “annus horribilis”, funestato da eventi catastrofali di frequenza e intensità mai viste. Ciò ha inevitabilmente impattato sulle dinamiche tecniche ed economiche del Gruppo che, tuttavia, ha saputo confermarsi come un player assicurativo solido, attento alla gestione economica e affidabile nei confronti dei propri soci – ha spiegato l’Amministratore delegato e Direttore generale Alessandro Molinari. “Anche nel 2023 abbiamo concentrato la nostra attenzione verso lo sviluppo di un modello imprenditoriale che coniughi l’innovazione tecnologica, oggi indispensabile, con un servizio assicurativo su misura offerto dalla nostra rete agenziale.

Non ci stanchiamo di ripetere, infatti, che il binomio “innovazione-relazione” costituisce oggi la chiave del successo in un mercato assicurativo in profondo cambiamento, nel quale ITAS si colloca come attore solido e di primo piano così come ha certificato di recente anche l’agenzia di rating FITCH, premiando il lavoro della Compagnia con il miglioramento del rating a BBB+ con outlook stabile”.

L’Assemblea dei Delegati è stata quindi chiamata ad eleggere i candidati che rappresenteranno il nuovo Consiglio di Amministrazione della Compagnia per il triennio 2024-2027. All’attenzione dell’Assemblea è giunta una sola lista appoggiata da oltre l’80% dei Delegati votata da tutti i Delegati presenti in sala, con un solo astenuto. Un forte segnale di unità che il Presidente Consoli non ha mancato di evidenziare.

Qui di seguito la lista dei nuovi consiglieri eletti:

Rova Luciano

de Abbondi Maria Emanuela

Molinari Alessandro

de Pretis Daria

Dalla Sega Franco

Pichler Tanja

Pacher Alberto

Knak Eva

Siclari Domenico Rocco

Inverardi Paola

Tappeiner Gottfried

A costoro si aggiungono i consiglieri:

Borgognoni Stefano (designato dai soci sovventori Banca di Cividale spa, Cassa Centrale Banca, Cassa di Risparmio spa, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Caritro, Intesa Sanpaolo spa)

Sipcöz Christian (designato dal socio sovventore partner VHV Allgemeine AG)

Tarantino Giovanni (designato dal socio sovventore partner Hannover Rück S.E.)

Qui di seguito, invece, la lista del nuovo Collegio sindacale:

Trevisan Alessandro – Presidente

Caldera Barbara – Sindaco effettivo

Ghidoni Dario – Sindaco effettivo

Zanini Elena – Sindaco supplente

Zarpellon Cristina – Sindaco supplente

Prima della chiusura dei lavori, il Presidente Consoli – con l’ausilio di un video racconto per immagini – ha avuto modo di rappresentare concretamente il forte impegno mutualistico di ITAS nei vari territori a beneficio delle associazioni che la Compagnia e le sue agenzie mutualistiche hanno sostenuto nel corso del 2023. Un supporto che – da sempre – è il tratto distintivo di ITAS e anche il suo modo di generare valore per i propri soci assicurati e le comunità in cui vivono e che si è tradotto l’anno scorso in oltre 190 enti e associazioni sostenute.