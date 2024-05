ENAC E FISH ONLUS * FORMAZIONE: « INCLUSIVITÀ LAVORATIVA E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE CON DISABILITÀ, CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO »

15.48 - martedì 7 maggio 2024

Continua l’impegno dell’Enac in tema di inclusività lavorativa e valorizzazione del personale con disabilità con la seconda giornata di formazione organizzata dall’Ente in collaborazione con FISH Onlus – Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap.

“Quello di oggi – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – rappresenta per l’Ente un momento di riflessione importante che fa seguito all’impegno preso con FISH per rafforzare la cultura della tutela dei diritti di tutti i passeggeri. Il ruolo dell’Enac è proprio quello di essere un’Amministrazione a presidio dell’interesse pubblico. In particolare, pensiamo alla tutela delle persone a mobilità ridotta, che possono rappresentare un patrimonio per questo complesso sistema, nel pieno riconoscimento di uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza”.

Il Presidente FISH, Vincenzo Falabella, ha evidenziato:

“Voglio ringraziare il Presidente Di Palma e l’Enac, per la sincera volontà di avviare un percorso concreto sui temi della disabilità per dare e restituire dignità e pari opportunità ai cittadini con disabilità che vivono nel nostro Paese. Grazie al lavoro che l’Enac svolge anche a livello internazionale, si sta diffondendo un approccio differente nei confronti delle persone con disabilità, volto a garantire concretamente i diritti riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale”.