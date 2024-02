CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « SÌ ALLE CANDIDATURE PER I CDA DI MUSEO STORICO – FONDAZIONE MEGALIZZI – ISTITUTO ZOOPROFILATTICO – SANIFONDS »

13.29 - giovedì 29 febbraio 2024

Prima, sì alle candidature per i Cda di Museo storico, Fondazione Megalizzi, Istituto zooprofilattico e Sanifonds. Questa mattina la Prima commissione, presieduta da Carlo Daldoss, si è occupata di nomine. Ha espresso quattro pareri favorevoli sulle candidature in lizza per quattro posizioni in altrettante realtà provinciali. Si tratta della nomina del presidente della Fondazione Museo Storico del Trentino, di un componente del Cda della Fondazione Antonio Megalizzi, di un componente del Cda dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e di un componente del Cda di Sanifonds.

Presente ai lavori della Prima commissione era la vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa. I pareri favorevoli sono arrivati con 5 sì (Bosin, Daldoss, Masè, Paccher Segnana) e 4 astensioni (Demagri, Franzoia, Valduga Zanella).

Per la Fondazione Museo storico del Trentino sì della Prima commissione alle candidature di Veronica Azzali, Luigi Blanco e Leoni Cecilia. Prima della votazione Mariachiara Franzoia (Pd) ha chiesto chiarimenti sull’integrazione di nomi da parte della Giunta: è motivata dal fatto che i profili arrivati non hanno le caratteristiche congrue? Daldoss ha ricordato che è una facoltà dell’esecutivo; Gerosa ha precisato che quando la Giunta propone un’integrazione non ha già fatto l’analisi delle candidature, c’è prima il passaggio in Commissione.

Ha facoltà, ha aggiunto l’assessora, quando rileva che c’è un profilo che potrebbe essere adeguato non pervenuto di proporre un profilo valido per il ruolo, ma non c’è una valutazione prima in Giunta. Francesco Valduga (Campobase) ha chiesto se si ha la possibilità di entrare davvero o meno nel merito dei curricula. Daldoss ha ricordato che la Commissione può esprimersi rilevando nei cv requisiti contrari alla legge. Gerosa ha precisato che, dopo il parere della Commissione, la Giunta farà le sue valutazioni. Proporre un profilo valido non esclude altre valutazioni su altre candidature. Paolo Zanella (Pd) ha ricordato le modalità adottate durante la scorsa legislatura. Gerosa e Daldoss hanno precisato anche che le compatibilità sono verificate in maniera puntuale dagli uffici.

Per la Fondazione Megalizzi la Commissione ha espresso parere favorevole sui nomi di Veronica Azzali, Flavio Bertolini, Roberto Ceccato.

Per l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è arrivato parere favorevole sui nomi di Vittorio Dorigoni e di Alessandro Alberti.

Franzoia ha chiesto ancora chiarimenti sull’integrazione della Giunta.

Sì infine della Prima commissione anche ai nomi in lizza per Sanifonds: si tratta di Veronica Azzali, Giancarlo Ruscitti, Lorena Torresani.