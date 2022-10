LEGA – TRENTINO * SICUREZZA CITTÀ TRENTO: « CONFERENZA STAMPA LEGA, DA GARDOLO A TRENTO SUD IL DEGRADO DILAGA »

17.55 - martedì 11 ottobre 2022

Si è svolta martedì 11 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso piazza Dante la conferenza stampa dei rappresentanti Lega di Trento sul tema degli episodi di violenza avvenuti a Gardolo, e non solo, negli ultimi mesi, segno del proliferare del degrado a Trento, alla presenza di diversi consiglieri cittadini delle Circoscrizioni e del consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

“L’azione del sindaco non risulta efficace – ha detto Moranduzzo in apertura – e nonostante le diverse dichiarazioni di voler tenere alla sicurezza in città non si vedono risultati in positivo, anzi, il degrado si allarga tra i quartieri.”

A seguire è intervenuto Christian Rodler, consigliere della Circoscrizione di Gardolo e presidente commissione Territorio, il quale ha puntualizzato il problema del degrado in espansione portando ad esempio la situazione di Gardolo con i ripetuti episodi di questi ultimi mesi.

“Mancano le azioni attese dal sindaco della notte – ha poi aggiunto Gianni Festini Brosa, consigliere della Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara e segretario organizzativo Lega – le cui affermazioni assieme al sindaco Ianeselli non hanno portato ad oggi ad una vera azione politica utile a migliorare la situazione. Dobbiamo un enorme ringraziamento alle Forze dell’ordine, che cercano di sopperire a questa mancanza con i loro interventi che però, senza un’adeguata politica di supporto per la città, rimangono azioni temporanee, mentre il degrado cresce.”

È quindi intervenuto Clemente Covi, consigliere della Circoscrizione Centro storico – Piedicastello, confermando come il degrado sia facendo la sua comparsa dappertutto in città, con diversi episodi sia nei quartieri centrali che nelle periferie, generando un allarme diffuso.

In chiusura, a più voci è emersa la considerazione di come l’amministrazione comunale, ogni volta che avvengono episodi di violenza, dichiari di voler porre freno a ciò senza ottenerlo, mentre nella realtà il vero problema è l’aggravamento, con l’effetto della comparsa di episodi su tutto il territorio comunale.

I rappresentanti della Lega nelle circoscrizioni presenteranno il problema chiedendo di poter convocare chi è responsabile per l’ordine pubblico sul territorio, per confrontarsi sulle possibili azioni politiche da intraprendere, ricordando le proposte già avanzate di dotare la Polizia Locale di Taser ed attivare l’operazione Strade sicure (iniziativa condivisa in modo trasversale dalle amministrazioni comunali) anche a Trento.

