ON. URZÌ (FDI) * 25 APRILE: « FACCIO MIE LE SPLENDIDE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MELONI, MI UNISCO E MI RICONOSCO »

16.54 - giovedì 25 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In qualità di coordinatore regionale di FdI e deputato della Repubblica faccio mie le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (più sotto) trasmesse in coincidenza con la ricorrenza del 25 aprile.

Allo stesso tempo ripudio il scioccante fiorire proprio in queste ore di rigurgiti antisemiti da parte delle frange radicali di sinistra e il consueto strascico di offese e pretestuosi esami di democrazia opposti dagli eredi delle dittature comuniste verso il governo e le forze democratiche che con il sostegno del popolo hanno vinto le elezioni.

I tentativi di delegittimazione ad orologeria alla vigilia di ogni 25 aprile sono ormai stucchevoli e sono l’espressione di un disperato tentativo della Sinistra di garantirsi un profilo per cui essere riconosciuta. Il peggiore. Non a caso il primo riscontro popolare della becera polemica di Bortone e Scurati ha prodotto solo un verdetto: la vittoria in Basilicata.

Ecco le splendide parole del presidente Meloni a cui mi unisco ed in cui mi riconosco.

“Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà.

Viva la libertà!”

*

On. Alessandro Urzì (Fratelli d’Italia)

Capogruppo FDI in commissione a fare costituzionale della camera