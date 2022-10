12 FIRMATARI * LETTERA AL SINDACO IANESELLI: « PER COMPENSARE IL CONCERTO DI VASCO ROSSI A TRENTO BISOGNEREBBE PIANTARE 1.252. ALBERI, LUNGO LA “TRENTINO MUSIC ARENA” PER LA BIODIVERSITÀ »

11.15 - venerdì 14 ottobre 2022

Lettera aperta di ringraziamento e di augurio che questo sia solo l’inizio! Risuonavano ancora nell’aria le note del concerto di Vasco quando, con un gruppo di amici e rispettivi figli, ci siamo chiesti quanto inquinamento (oltre a quello sonoro) stava causando questo grande evento: la preparazione del terreno e dell’evento, i camion, i bus navetta e tutto ciò che ruotava intorno al concerto. Abbiamo provato a fare qualche calcolo, a ragionare e a chiederci se fosse giusto che tutto questo fosse fatto a discapito dell’ambiente, della salute del pianeta che stavamo lasciando ai nostri figli un pò peggiore di quello che abbiamo trovato.

Da qui è nata l’idea di scrivere un appello affinché si piantassero degli alberi per compensare le emissioni di CO2 equivalenti emesse e ripristinare in parte il paesaggio, l’ecomosaico e gli habitat che la trasformazione dell’area ha definitivamente compromesso. Secondo i nostri calcoli eseguiti con il massimo rigore possibile, di alberi ce ne vorrebbero almeno 1250!

Abbiamo deciso quindi di scrivere una lettera al Sindaco Franco Ianeselli, scelto come interlocutore sensibile a questi temi e quindi forse disposto a muoversi per aiutare la nostra causa. E così abbiamo fatto il primo giugno 2022. Lettera in allegato.

La lettera ha rimbalzato sui media locali andando perfino in prima pagina delle testate cittadine ed il Sindaco non ha tardato a darci una risposta lanciando a sua volta una “controproposta”, chiedendo che l’iniziativa di piantare alberi potesse diventare “una causa condivisa”, non solo a San Vincenzo: “Non un progetto del Comune, ma un’iniziativa della città, chiamata a dare il proprio contributo in vari modi.” https://www.vitatrentina.it/2022/06/06/concerto-di-vasco-il-sindaco-ianeselli-risponde-alla-lettera-dei-genitori-che-chiedono-di-piantare-1-252-alberi/

Il primo cittadino aveva capito che il nostro non era un attacco al concerto ma una riflessione rispetto alle scelte che si prendono nei confronti dell’ambiente. Una scelta condivisa nei confronti dell’ambiente, una proposta affinché l’Amministrazione Pubblica si assuma, insieme ai cittadini, l’impegno reale nei confronti della salute della nostra casa comune.

Contemporaneamente il consigliere comunale di Onda Civica, Andrea Maschio, ha depositato la mozione in Consiglio Comunale “Piantiamo alberi per compensare le emissioni dei concerti”, allegando la nostra lettera.

Lo stesso giorno la Consigliera Provinciale Lucia Coppola ha inviato un’interrogazione alla Provincia “Mitighiamo l’impatto ambientale causato dal concerto di Vasco Rossi: sì alla proposta dei genitori trentini di piantare nuovi alberi” chiedendo al Presidente della Provincia di Trento di supportare “la lodevole proposta dei genitori e dei loro bambini di provvedere alla piantumazione degli alberi lungo i confini della Trentino Music Arena”.

L’estate è passata con tutti i problemi ambientali sotto gli occhi di tutti: siccità ed improvvisi e violenti temporali. La terra ci manda ogni giorno dei segnali ma noi non siamo quasi mai disposti ad ascoltarla.

Finalmente, il giorno 11 ottobre 2022 la mozione viene discussa animatamente in Consiglio Comunale (più di un’ora di confronto). Il risultato è il seguente: con 3 assenti, 8 astenuti, 28 favorevoli la mozione passa con la seguente dicitura “Recepita la sollecitazione ad un forte impegno ecologico che scaturisce da tale lettera, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la giunta ad attuare, in collaborazione alla Provincia Autonoma di Trento, tutte le iniziative utili a ridurre, mirando all’impatto climatico 0, l’impatto degli eventi proposti in futuro nell’area San Vincenzo.”

Qui il video integrale della seduta https://www.youtube.com/watch?v=HdFPHjcERTs

Ci teniamo dunque a ringraziare: il Consigliere Andrea Maschio, il Sindaco, la Giunta Comunale e la Consigliera Provinciale Lucia Coppola per aver dato ascolto alla nostra richiesta e aver lavorato affinché questa portasse ad un prezioso risultato che sicuramente non può essere l’arrivo ma può essere un importante punto di partenza. Ci vogliono scelte coraggiose per cambiare la rotta di un modus vivendi che per troppo tempo non ha preso in considerazione l’impatto sull’ambiente delle scelte prese.

Ci auguriamo che la Provincia recepisca questo impegno della Giunta Comunale che possa estenderla a tutte le iniziative proposte sul nostro territorio.

Come provincia possiamo diventare un esempio virtuoso da seguire oltre che una meta turistica meravigliosa soprattutto per la sua natura.

Lasciamola indisturbata, proteggiamola, ripristiniamola quando è compromessa.

Gruppo di genitori e figli

Primi firmatari

Paola Carlucci

Giulia Pieropan

Davide Simonini

Ivan Cinti

Aude Maleval

Samantha Depaoli

Denise Eccher

Barbara Zennaro

Lorenzo Facchinelli

Mara Alice Ferrieri

Chiara Visintainer

Raffaele Moschini

Con i bambini: Adam, Elian, Esther, Kora, Samuel, Sebastian, Simon, Emil e Philip, Raffaello, Francesco, Matilde, Martina e Sofia