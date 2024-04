MINISTERO DIFESA * 79MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE: CROSETTO, « “PACE E LIBERTÀ”, VALORI PROFONDAMENTE RADICATI NEL NOSTRO PATRIMONIO GENETICO »

16.35 - giovedì 25 aprile 2024

Messaggio del Ministro della Difesa in occasione del 79° Anniversario della Liberazione. Donne e uomini della Difesa, militari e civili, il 25 aprile è la celebrazione dei principi di libertà e di giustizia che ogni giorno ci guidano; è il ricordo della determinazione con cui noi Italiani abbiamo riconquistato la libertà, strappandola dalla grinfie del conflitto più sanguinoso mai vissuto, e che ci ha spinto, negli anni successivi, a lavorare incessantemente per garantire che le tragedie del passato non si ripetessero. Questo impegno è più attuale che mai.

Perché “Pace e Libertà” sono valori profondamente radicati nel nostro cuore e nel nostro patrimonio genetico; ma, una volta raggiunti non sono scontati, né garantiti, anzi, vanno protetti. Alla loro tutela occorre lavorare ogni giorno, con il medesimo impegno; richiedono una dedizione costante, perché sono un bene prezioso che va custodito con determinazione, non solo all’interno dei nostri confini ma ovunque esse siano a rischio.

Ed è questo che accomuna tutti Noi; è questo il legame che unisce chi ha combattuto valorosamente in passato e le nuove generazioni, che sono il futuro, il fulcro della nostra sicurezza, la nostra speranza, garanti della pace, della libertà e della democrazia.

Noi stessi incarniamo la continuità di questi valori essenziali, messi a dura prova dalle crisi e dai conflitti in atto. Siamo impegnati “In difesa della libertà ogni giorno”, rinnovando il nostro impegno per la tutela dei valori su cui la nostra Nazione si fonda. L’Italia è un Paese che, anche grazie alle donne e agli uomini della Difesa, porta prima di tutto, ovunque ce ne sia bisogno, l’umanità, il rispetto per il Diritto Internazionale e per gli altri popoli, la capacità di comprendere e la generosità.

Festa della Liberazione è anche rendere omaggio ai nostri Eroi caduti, siano essi civili o militari, riaffermare i principi cardine della nostra Nazione, e non esiste modo migliore di farlo se non rinnovando ogni giorno il nostro impegno per difendere la libertà e per costruire un mondo più sicuro, equo e libero.

In occasione dell’Anniversario della Liberazione, esprimo il mio più sincero ringraziamento per il vostro servizio e per la vostra dedizione. Siate sempre fieri del ruolo che svolgete, custodi fedeli dei valori su cui è fondata la nostra Repubblica, perché siete il presidio su cui si basa la democrazia, su cui si basa la libertà delle istituzioni e dei nostri concittadini. E io sono qui per esprimere questa riconoscenza, con rispetto ed orgoglio. Buon 25 Aprile!

On. Guido CROSETTO