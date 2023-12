VITREND * “ESSERE COMUNITÀ AUTONOMA”: « PRESENTAZIONE NUOVO LIBRO DI LORENZO DELLAI, A BORGO VALSUGANA 5/12 – 20.30 »

11.52 - lunedì 4 dicembre 2023

Essere Comunità autonoma. Il 5 dicembre a Borgo la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Dellai. Sarà presentato martedì 5 dicembre, alle ore 20.30 – presso la Sala Lenzi della Comunità Valsugana e Tesino di piazzetta Ceschi 1 (entrata da via Ausugum) – il libro di Lorenzo Dellai, “Essere Comunità autonoma”, edito da ViTrenD.

Lorenzo Dellai, che per l’occasione sarà intervistato da Davide Battisti, ricercatore e docente universitario, presenta tramite la sua pubblicazione un viaggio nella storia e nelle prassi dell’Autonomia trentina, a partire dalla pluriennale esperienza di amministratore dell’autore, già sindaco di Trento, presidente della Provincia e parlamentare, tra figure autorevoli e intuizioni politiche e istituzionali che nel corso dei decenni hanno costruito un’Autonomia davvero speciale.

Un’Autonomia che non è una conquista o un diritto solo da difendere, ma un dovere da adempiere dando spessore e progettualità alle prerogative legislative, finanziarie e istituzionali previste dallo Statuto. Con uno sguardo al futuro, analizzando le sfide che il Trentino incontrerà e davanti alle quali dovrà mantenere lo spirito di innovazione, creatività, rigore e lungimiranza che in tante occasioni l’hanno contraddistinto. Il volume presenta in appendice tre contributi specifici di Gianfranco Postal, Antonio Schizzerotto ed Enrico Zaninotto.