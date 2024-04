ASSOCIAZIONE “GARDONE EUROPA“ * PORTUALITÀ SOSTENIBILE: « LAGO DI GARDA, SOSTITUIRE I MOTORI TRADIZIONALI CON L’IDROGENO »

08.05 - sabato 27 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri 26.04.24 si è tenuto a palazzo Wimmer a Gardone Riviera il workshop sulla portualità sostenibile tra i panelist che si sono alternati.

Ha aperto il convegno la senatrice Aurora Floridia sottolineando l’importanza di adottare un approccio pragmatico alle problematiche relative alla mobilità sul lago di Garda.

Tutti gli interventi si sono focalizzati sui dati di affluenza dei touristi del lago (circa 23Mln di presenze nell’ultimo anno 2023) anche per questo i laghi italiani rappresentano un elemento fondamentale del patrimonio paesaggistico della penisola italiana e sono aeree potenzialmente di snodo per lo sviluppo di modelli portuali Green che integrano la sostenibilità ambientale all’efficienza infrastrutturale. Non si è parlato solo di soluzioni tecnologiche altamente performanti come i motori elettrici ma anche la prossimità di effettuare il re-pawering sostituendo i motori tradizionali con motori ad idrogeno.

All’incontro di ieri si è accennato anche alla possibilità di progettare i futuri Stati generali dei Green port, come coordinatore Manfredi Terzi e Monica Tessarolo in qualità di presidente della Associazione Gardone Europa. Le istituzioni erano rappresentate oltre che dalla senatrice Floridia, dal vice sindaco di Gardone Riviera Gianpietro Seresina, dal sindaco di Toscolano Maderno Chiara Chimini, dal segretario generale della Comunità del Garda Pier Lucio Ceresa.

A seguire sono intervenuti come relatori Lorenzo Tonini circolo vela di Gargnano, i cantieri nautici di gargnano Feltrinelli con Mauro Feltrinelli che hanno evidenziato le principali criticità quali : la vetustà dei mezzi in circolazione, l’infrastruttura carente di servizi, cosi come il sovraffollamento di imbarcazioni private di piccolo cabotaggio non usate che occupano una buona parte dei posti barca dei 6000 posti esistenti. La seconda parte del Workshop si è aperta prospettando soluzioni tecnologiche da parte dell’Ing. Francesco Braga del Cluster Lombardo della Mobilità e dell’ing Roberto Golisano del gruppo Dumaray che hanno illustrato i benefici di una mobilità usando idrogeno come vettore sostenibile.

Il workshop si è concluso con gli interventi, di Annachiara Annino LATTANZIO KIBS benefit corporation ed insieme ad Alessandro Taini di test One hanno raccontato l’importanza di una strategia multi-stakeholder; Alberta Cazzani del Politecnico di Milano che partendo da una infrastruttura invasiva come la ciclovia del Garda ha fornito l’assist all’ing. Mafale Dirigente di Navigarda, che ha potuto raccontare le trasformazioni interne a Navigarda e le politiche di ammodernamento ed efficientamento del parco navale della società. Con la moderazione di Monica Tessarolo alla pluralità di voci presenti di creare una narrazione propositiva per aprire a nuovi prospettive per il lago ed una sostenibilità delle vie d’acqua.