CASAAUTONOMIA.EU * ELEZIONI EUROPEE – SERATE INFORMATIVE: « PRESENTATO IL CANDIDATO RAFFAELLI ALLA COMUNITÀ LEDRENSE »

16.41 - mercoledì 8 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Casa autonomia prosegue il suo tour per le europee. Come è noto collaborando per la promozione della candidatura di Mario Raffaelli sostenuto dal grande network politico nazionale dentro al quale è il principale rappresentante è Azione. Ogni settimana incontriamo una valle del Trentino. Questa scorsa il tour ha toccato Pieve di Ledro ed Arco. Nella prima parte dell’incontro, la dott.ssa Alessia Tarolli ha presentato il candidato alla comunità ledrense attraverso un quadro chiaro e preciso sul perché sia importante avere un candidato trentino in sede parlamentare Europea.

Il comitato elettorale e il candidato si sono poi spostati nello splendido parco di Villa AnnaMaria a Chiarano. Ospiti fisici e politici di Guido Trebo, assessore alla cultura del comune di Arco e membro del direttivo di casa autonomia.eu.

Nonostante il clima della campagna elettorale per le elezioni europee scaldi forse troppo poco i cuori dei cittadini, negli incontri tenuti l’accoglienza del pubblico di fronte alla nostra concretissima proposta si è rivelata più che soddisfacente.

Del resto lo spessore del candidato Mario Raffaelli è notevole. Parliamo di un esperto di profilo nazionale di relazioni internazionali. Già sottosegretario agli Esteri con la delega per le politiche in Africa e i rapporti con gli organismi internazionali.

Coordinatore del team di mediatori per il processo di pace in Mozambico. Inviato speciale del Governo italiano per il Corno D’Africa. Già Presidente di AMREF Italia e vice presidente del Board internazionale. Ha collaborato con istituti di politica estera italiani e europei. E l’elenco proseguirebbe ancora a lungo ed è stato presentato al pubblico interventi insieme alle criticità che la “nuova” Europa dovrà affrontare. Sono gli aspetti di pace a preoccupare maggiormente un pubblico interessato a conoscere quali siano i reali pericoli anche per i nostri territori.

Il pensiero politico programmatico rappresentato durante le serate può aiutare a guardare il futuro dell’Europa con minor timore. La competenza di Mario Raffaelli trova tutti d’accordo specialmente quando rappresenta che è assolutamente necessario favorire la Cooperazione nei processi di sviluppo e stabilità nelle diverse aree di crisi. I Balcani, il Medio Oriente e il Continente africano sono ancora troppo legati al contrasto dell’integralismo islamico e all’isolamento internazionale che gli Stati che ne sono promotori stanno provocando. Ed è sempre più evidente che la pace dovrà passare da una politica estera Europea più strutturata e più efficace anche a difesa dell’Ucraina.

Essere europei significa avere come obiettivo prioritario il mantenimento della sicurezza dei cittadini dell’Unione ma anche il sostegno a politiche di pace rispettose dell’integrazione e della collaborazione. Solo un’Europa più integrata e più forte può difendere efficacemente la nostra economia e la nostra sicurezza, promuovendo allo stesso tempo i diritti civili e sociali di tutti i cittadini. E’ infatti necessario dotarsi di nuove procedure e nuovi strumenti, indispensabili per svolgere un ruolo utile ed incisivo in quelle aree del mondo dove questi valori non esistono ancora o sono oggi messi in discussione. Questi sono in estrema sintesi gli argomenti che abbiamo voluto presentare.

Il collegio elettorale al quale ci rivolgiamo ricomprende le regioni del Trentino – Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Con i sondaggi che danno sempre più saldamente Azione sopra la soglia minima del 4%, le possibilità di vedere il Trentino rappresentato a Bruxelles da un proprio cittadino stanno diventando sempre più realistiche. La prossima puntata del tour si terrà lunedì a Cavalese in Val di Fiemme. Ci aspettiamo anche lì un’ottima risposta da parte del pubblico.