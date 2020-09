LEGA TRENTINO * BORGO VALSUGANA: « SBETTA E TRENTIN PRESENTANO ALCUNE PROPOSTE CONCRETE PER IL COMUNE » (ALLEGATI PDF)

Grande soddisfazione dei consiglieri comunali della Lega di Borgo Valsugana che hanno depositato, in questi giorni, alcune significative proposte di mozione volte a proporre concreti benefici a favore di questo territorio.

In merito alla delocalizzazione dell’elettrodotto che attualmente taglia il centro di Pergine e che Terna vorrebbe spostare sulle colline attorno la città, i consiglieri comunali della Lega chiedono, invece, di valutare opere di interramento. Se fino a qualche decennio fa, infatti, la scelta ricadeva prevalentemente su linee aeree soprattutto per ragioni economiche e tecniche (essendo le linee in cavo interrato assai più costose e meno affidabili per le tensioni più elevate e legate ad una tecnologia in evoluzione), oggi la scelta tende ad orientarsi preferibilmente su linee interrate. Non bisogna dimenticare, in proposito, la maggior frequenza degli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici (si pensi ad esempio alla tempesta Vaia), eventi rispetto ai quali le linee interrate sono assai più resistenti rispetto a quelle aeree.

Un’altra significativa proposta di mozione impegna invece la Giunta ad estendere l’orario per il servizio di sportello pubblico relativo a Dolomiti Energia/Trenta per quei cittadini che hanno la necessità di usufruire dei relativi servizi proprio a Borgo, al fine di evitare difficoltà di spostamento per raggiungere gli uffici di Pergine.

Altro tema già discusso e trattato in Consiglio comunale lo scorso maggio, legato agli infortuni avvenuti nelle nuove piazze del paese e in particolare sul marciapiede rialzato antistante al Municipio, è quello dell’analisi con gli uffici tecnici competenti dei punti critici della Piazze e per mettere in campo soluzioni atte a rendere più visibili i predetti punti.

Infine, data la volontà della Giunta provinciale di iniziare a breve i lavori di messa in sicurezza della SS 47 nel tratto di Ospedaletto, si è chiesto di prevedere che nel progetto venga inserito anche lo svincolo della superstrada per la zona est di Borgo Valsugana. Tale collegamento comporterebbe, infatti, notevoli vantaggi sia per la viabilità interna che per le attività economiche.

*

I consiglieri Marika Sbetta, Davide Decarli e Lorenzo Trentin, Gruppo Lega Salvini Trentino in Consiglio comunale di Borgo Valsugana e Olle.