QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ACCOLTELLA UN GIOVANE A MOGLIANO VENETO (TV), ARRESTATO LATITANTE PER TENTATO OMICIDIO»

13.32 - domenica 19 maggio 2024

Nella serata di ieri, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona Stazione Ferroviaria, più precisamente in Via Renon, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato decideva di procedere al controllo di un soggetto. Gli accertamenti preliminari effettuati sul posto mediante l’interrogazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno consentivano non solo di stabilire l’esatta identità della persona sottoposta al controllo – e cioè tale M.F., 21enne concittadino kosovaro senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale – ma anche che lo straniero, oltre ad avere a proprio carico una lunga serie di precedenti penali per reati di vario genere, commessi per lo più in Veneto, era un latitante, ricercato in quanto gravemente indiziato di essersi reso responsabile, nel febbraio scorso, a Mogliano Veneto (TV), un tentato omicidio ai danni di un altro giovane straniero, accoltellato al torace.

Per tale motivo il Pubblico Ministero di Treviso aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di Fermo di Indiziato di Delitto, mai eseguito in quanto sin da subito M. F. si era dato alla latitanza.

Subito immobilizzato e condotto negli Uffici di Largo Palatucci, al termine degli accertamenti dattiloscopici e degli atti di Polizia Giudiziaria, compresa la notifica del provvedimento di Fermo del Pubblico Ministero, M. F. veniva scortato presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione della Procura della Repubblica di Treviso.