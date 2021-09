CCIAA TRENTO * COPYRIGHT – TUTELA DIRITTO D’AUTORE: « COME DIFENDERE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’EPOCA DEL WEB, IL CONVEGNO MARTEDÌ 28/9 ORE 9.30 »

IL COPYRIGHT E LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE.Come difendere la proprietà intellettuale nell’epoca del web.

Se ne parla ad un convegno organizzato da cciaa e siae, domani, 28 settembre ad ore 9.30, presso la sede della camera di commercio e su google meet.

Dopo un lungo confronto con imprese e governi nel 2019 il Parlamento europeo ha emanato una direttiva sul copyright che aggiorna la normativa dei diritti d’autore a fronte delle caratteristiche dei nuovi mercati digitali. Come è noto, il provvedimento nasce per difendere il diritto d’autore contro i colossi del web poco attenti al tema della remunerazione della proprietà intellettuale. Un tema all’ordine del giorno anche del Governo italiano che in queste settimane è alle prese con uno schema di decreto volto a recepire la direttiva.

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio organizza il 28 settembre dalle 9.30 un convegno dal titolo “Il copyright e la tutela del diritto d’autore. Come le nuove norme sul copyright rafforzano il diritto d’autore e interessano la tua attività – il ruolo di SIAE” che mira a far luce su questi temi evidenziando vincoli e opportunità che si offriranno ad autori ed operatori economici nel nuovo scenario normativo. Parteciperanno al convegno in qualità di relatori Simone Aliprandi, avvocato e docente universitario esperto in tutela del diritto d’autore e Enrico Maria Carotenuto, responsabile della filiale Siae di Trento. La partecipazione al convegno è gratuita.

In allegato la locandina del convegno con le informazioni per la partecipazione sia in presenza sia via Google Meet.