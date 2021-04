COPPOLA (EUROPA VERDE) * SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE: « TUTELA DEL TERRITORIO, UNA PROSPETTIVA CONCRETA DI FORMAZIONE E LAVORO PER I NOSTRI GIOVANI »

Il servizio civile provinciale è previsto dalla legge provinciale sui giovani (n. 5 del 2007). Essa consente il potenziamento e la valorizzazione delle iniziative di servizio civile proposte in autonomia, seppur in modo complementare, rispetto al servizio civile nazionale. La legge è stata modificata nel 2013, quando il legislatore provinciale — facendosi carico dello stato di grave crisi in cui versava il servizio civile (in Italia e anche in Trentino) e recependo le forti sollecitazioni provenienti dal mondo delle organizzazioni e dei giovani — è intervenuto modificando l’art. 16 istituendo il servizio civile universale provinciale (SCUP). Ciò ha costituito una grande innovazione, la prima in Italia ad essere messa in atto.

Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni e ha lo scopo di avvicinare gli stessi al mondo del lavoro. Un’ opportunità importante per consolidare il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, partecipando attivamente alla vita sociale e mettendo a disposizione della comunità le proprie energie e il proprio tempo per finalità socialmente rilevanti.

Dà l’opportunità di apprendere da professionisti del settore, acquisire una importante formazione, facendo rete e interagendo con altri giovani e garantendosi anche una piccola autonomia economica.

Gli ambiti di lavoro spaziano dalle attività socio-assistenziale al mondo della cooperazione, dalla comunicazione alla cultura, dai musei al mondo del teatro e dello spettacolo, dalle nuove tecnologie all’imprenditorialità.

Un ambito importante che potrebbe essere introdotto anche nella nostra Provincia, rendendola ancora una volta prima in Italia per spirito di innovazione, è il servizio civile ambientale.

Si ritiene che giovani e ambiente sia un binomio vincente. Basti pensare alle manifestazioni di Fridays for Future attraverso le quali i giovani chiedono a gran voce un’azione immediata e più incisiva da parte dei governi contro la crisi climatica.

Con l’introduzione del servizio civile ambientale ci si propone di dare vita a un percorso formativo e professionalizzante per i giovani finalizzato alla manutenzione del territorio, alla piantumazione di alberi, al rimboschimento di crinali e alla messa in sicurezza del territorio, con evidenti vantaggi in termini di assorbimento dell’anidride carbonica e delle acque piovane, stabilizzazione del suolo e mitigazione delle isole di calore. Non solo, anche attività di monitoraggio, aggiornamento dei dati, formazione e divulgazione. Un servizio per il bene comune che aiuterebbe anche a diffondere una cultura della prevenzione. Come evidenziato da Legambiente, infatti, 1 euro speso in prevenzione fa risparmiare fino a 100 euro in riparazione dei danni.

Un progetto che ha tra i punti di forza rendere le nuove generazioni protagoniste nel percorso di transizione ecologica mettendo in atto un cambiamento strategico che garantisca ricadute positive sul territorio e la futura occupazione dei nostri giovani.

Tutto ciò premesso

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

impegna la Giunta provinciale a:

a valutare l’opportunità di introdurre nella nostra Provincia il servizio civile ambientale, valida occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per prepararli alle future sfide della transizione ecologica, garantendo contemporaneamente la tutela del territorio e una prospettiva concreta di formazione e lavoro per le nuove generazioni.

Cons. Lucia Coppola

Gruppo Misto/Europa Verde

