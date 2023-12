FIASO * COVID: « RICOVERI ANCORA IN CRESCITA NEGLI OSPEDALI, IN UNA SETTIMANA IL NUMERO DEI PAZIENTI È SALITO DEL 25,3% »

10.57 - lunedì 4 dicembre 2023



Covid, +25% di ricoveri nell’ultima settimana. La rilevazione degli ospedali sentinella della Fiaso evidenzia che il 74% è ricoverato Con Covid, cioè in ospedale per curare altre malattie ma trovato positivo al coronavirus. Ricoveri Covid ancora in crescita negli ospedali: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 25,3%. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso. Si tratta per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari; solo il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia intensiva.

I dati rivelano ancora una volta come negli ospedali solo il 26% sia ricoverato Per Covid ovvero con sindromi respiratorie e polmonari mentre il 74% è ricoverato Con Covid cioè in ospedale per curare altre malattie ma trovato positivo al coronavirus.

“I numeri dell’ultima rilevazione confermano il trend in crescita – spiega il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore -. Assistiamo a una maggiore circolazione del virus che impatta, seppur in minima parte, sugli ospedali incrementando i ricoveri. L’età media dei pazienti, tuttavia, rimane elevata, pari a 76 anni, questo evidenzia come il Covid in questa fase sia pericoloso soprattutto per anziani affetti da altre patologie che il virus contribuisce ad aggravare. Di contro, la campagna vaccinale registra ancora una adesione molto bassa: a essersi vaccinati poco più di un milione di persone”.